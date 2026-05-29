GT vs RR Dream11 Prediction, IPL 2026 Qualifier-2: मुल्लांपुर में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन धुरंधरों को चुनकर बनाएं मजबूत फैंटेसी 11 टीम

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Dream11 Team Prediction, TATA Indian Premier League 2026 Qualifier-2: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का क्वालीफायर-2 मुकाबला आज यानी 29 मई को गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स (GT vs RR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चंडीगढ़ (Chandigarh) के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh Stadium, Mullanpur) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस ने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई है, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर क्वालीफायर-2 में जगह बनाई है. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा होने वाला है, क्योंकि जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी. ऐसे में फैंस को एक हाईस्कोरिंग और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स की कमान रियान पराग (Riyan Parag) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: GT vs RR, IPL 2026 Qualifier-2 Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के क्वालीफायर-2 मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा. ये मुकाबला मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस की टीम इस सीजन में शानदार लय में नजर आई है. दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और एलिमिनेटर मुकाबला जीतकर पूरे आत्मविश्वास में है. ऐसे में Dream11 फैंटेसी टीम बनाने वाले फैंस के लिए यह मुकाबला काफी अहम रहने वाला है.

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स पिच रिपोर्ट (GT vs RR Pitch Report)

महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. रेत से तैयार इस पिच पर शुरुआत में गेंद को अतिरिक्त उछाल और मूवमेंट मिल सकता है. हालांकि, बल्लेबाजों को सेट होने के बाद रन बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 165 रन के आसपास माना जाता है.

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स ड्रीम11 टीम सुझाव (GT vs RR Dream11 Team Prediction)

विकेटकीपर: जोस बटलर, ध्रुव जुरेल

बल्लेबाज: शुभमन गिल, साई सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी

ऑलराउंडर: रियान पराग, वाशिंगटन सुंदर

गेंदबाज: कागिसो रबाडा, जोफ्रा आर्चर, मोहम्मद सिराज

कप्तान (Captain): साई सुदर्शन

उपकप्तान (Vice Captain): वैभव सूर्यवंशी

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबले के लिए संभावित बेस्ट पिक्स (GT vs RR Top Fantasy Picks)

साई सुदर्शन इस सीजन में शानदार फॉर्म में नजर आए हैं और अब तक 657 रन बना चुके हैं. वहीं, वैभव सूर्यवंशी ने पिछले मुकाबले में 97 रन की विस्फोटक पारी खेली थी. जोफ्रा आर्चर और कागिसो रबाडा जैसे गेंदबाज विकेट निकालने में माहिर हैं. शुभमन गिल और रियान पराग भी बल्ले से बड़ा योगदान दे सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (GT vs RR Qualifier-2 Match Playing Prediction)

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, कुलवंत खेजरोलिया, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा और यश राज पुंजा.

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.