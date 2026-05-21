GT vs CSK, IPL 2026 66th Match Scorecard: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 89 रनों से करारी शिकस्त, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और राशिद खान ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम गुजरात टाइटंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans Cricket Team vs Chennai Super Kings Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 66th Match Scorecard Update: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 66वां मुकाबला आज यानी 21 मई को गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स (GT vs CSK) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने को 89 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही गुजरात टाइटंस की टीम ने इस सीजन में अपनी नौवीं जीत दर्ज कर ली हैं. इसके साथ ही चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम इस टूर्नामेंट से पूरी तरह बाहर हो गई हैं. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के हाथों में है, जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स की अगुवाई रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Shubman Gill T20 Runs: सीएसके के खिलाफ शुभमन गिल ने रचा इतिहास, टी20 क्रिकेट में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके

गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Gujarat Titans Cricket Team vs Chennai Super Kings Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 125 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 229 रन बनाए. गुजरात टाइटंस की तरफ से घातक सलामी बल्लेबाजी साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान साई सुदर्शन ने महज 53 गेंदों पर सात चौके और चार छक्के लगाए. साई सुदर्शन के अलावा कप्तान शुभमन गिल ने 64 रन बनाए.

दूसरी तरफ, चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम को स्पेंसर जॉनसन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. चेन्नई सुपरकिंग्स की ओर से स्पेंसर जॉनसन, अंशुल कंबोज और मुकेश चौधरी ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. स्पेंसर जॉनसन, अंशुल कंबोज और मुकेश चौधरी के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 230 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. चेन्नई सुपरकिंग्स की पूरी टीम 13.4 ओवर में महज 140 रन बनाकर सिमट गई. चेन्नई सुपरकिंग्स की तरफ से शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 47 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान शिवम दुबे ने महज 17 गेंदों पर चार चौके और चार छक्के लगाए. शिवम दुबे के अलावा मैथ्यू शॉर्ट ने 24 रन बटोरे.

वहीं, गुजरात टाइटंस की टीम को घातक तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. गुजरात टाइटंस की ओर से मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और राशिद खान ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट अपने नाम किए. मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और राशिद खान के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी: 229/4, 20 ओवर (साई सुदर्शन 84 रन, शुभमन गिल 64 रन, जोस बटलर नाबाद 57 रन, राहुल तेवतिया 0 रन और वाशिंगटन सुंदर 7 रन.)

चेन्नई सुपरकिंग्स की गेंदबाजी: (स्पेंसर जॉनसन 1 विकेट, अंशुल कंबोज 1 विकेट और मुकेश चौधरी 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

चेन्नई सुपरकिंग्स की बल्लेबाजी: 140/10, 13.4 ओवर (संजू सैमसन 0 रन, मैथ्यू शॉर्ट 24 रन, रुतुराज गायकवाड़ 16 रन, उर्विल पटेल 0 रन, कार्तिक शर्मा 19 रन, डेवाल्ड ब्रेविस 8 रन, शिवम दुबे 47 रन, अंशुल कंबोज 19 रन, नूर अहमद 1 रन, स्पेंसर जॉनसन 0 रन और मुकेश चौधरी नाबाद 0 रन.)

गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी: (मोहम्मद सिराज 3 विकेट, कगिसो रबाडा 3 विकेट और राशिद खान 3 विकेट).

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.