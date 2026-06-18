Fact Check: क्या वैभव सूर्यवंशी ने 50 ओवर के मैच में बनाए 449 रन? जानें वायरल YouTube वीडियो का पूरा सच

वैभव सूर्यवंशी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Vaibhav Sooryavanshi Scored 449 Runs in 50-Over Match is False? सोशल मीडिया और यूट्यूब पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि युवा भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने 50 ओवर के मैच में 449 रन बनाए और अपनी पारी में 69 छक्के जड़ दिए. हालांकि, जांच में यह दावा पूरी तरह से झूठा और भ्रामक पाया गया है. IND-W vs NED-W, Women's T20 World Cup 2026 10th Match Live Score Update: लीड्स में भारत और नीदरलैंड के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित युवा खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन उनके नाम पर वायरल किया जा रहा यह रिकॉर्ड वास्तविकता से कोसों दूर है. अब तक पेशेवर क्रिकेट में उन्होंने ऐसी कोई पारी नहीं खेली है, जिसमें 449 रन बनाए हों.

वायरल दावा पूरी तरह फर्जी

वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि वैभव सूर्यवंशी ने 50 ओवर के मुकाबले में 449 रन बनाए और 69 छक्के लगाए. उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड और मैच आंकड़ों के अनुसार ऐसा कोई मुकाबला कभी नहीं खेला गया है. इसलिए यह दावा पूरी तरह गलत और मनगढ़ंत है.

विशेषज्ञों का मानना है कि वीडियो बनाने वालों ने युवा बल्लेबाज की लोकप्रियता का फायदा उठाकर दर्शकों को आकर्षित करने के लिए झूठी जानकारी का इस्तेमाल किया है.

फ़र्ज़ी दावों वाले वायरल यूट्यूब वीडियो का थंबनेल

Source: YouTube

वैभव सूर्यवंशी के असली रिकॉर्ड

27 मार्च 2011 को जन्मे वैभव सूर्यवंशी ने बेहद कम उम्र में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. वैभव सूर्यवंशी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में पदार्पण करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे. इसके अलावा उन्होंने आईपीएल 2025 में सबसे कम उम्र में अर्धशतक और शतक लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया.

हालांकि 449 रन का दावा गलत है, लेकिन वैभव ने 24 दिसंबर 2025 को विजय हजारे ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के मुकाबले में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेली थी. उस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने बिहार के लिए सिर्फ 84 गेंदों में 190 रन बनाए थे.

इस विस्फोटक पारी में वैभव सूर्यवंशी ने 16 चौके और 15 छक्के लगाए थे. उनकी स्ट्राइक रेट 226.19 रही थी. इसी मुकाबले में बिहार ने लिस्ट-ए क्रिकेट का रिकॉर्ड 574/6 का विशाल स्कोर भी बनाया था.

फिलहाल श्रीलंका में खेल रहे हैं वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी इस समय श्रीलंका में आयोजित ट्राई-नेशन ए सीरीज 2026 में भारत ए टीम का हिस्सा हैं. टूर्नामेंट में भारत ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए की टीमें हिस्सा ले रही हैं.

सीरीज में उनके हालिया प्रदर्शन इस प्रकार रहे हैं:

9 जून 2026, भारत ए बनाम श्रीलंका ए: 12 गेंदों में 14 रन, भारत ए ने 8 रन से जीत दर्ज की.

15 जून 2026, भारत ए बनाम श्रीलंका ए: 14 गेंदों में 21 रन, मुकाबला टाई रहा और श्रीलंका ए ने सुपर ओवर में जीत हासिल की. 17 जून 2026, भारत ए बनाम अफगानिस्तान ए: 28 गेंदों में 38 रन, भारत ए ने 101 रन से जीत दर्ज की.

सीनियर भारतीय टीम में भी मिला मौका

वैभव सूर्यवंशी को आगामी आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय सीनियर टी20 टीम में भी शामिल किया गया है. यदि उन्हें डेब्यू का मौका मिलता है, तो वह भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं.

निष्कर्ष

वैभव सूर्यवंशी के 449 रन और 69 छक्कों वाली पारी का दावा पूरी तरह फर्जी है. ऐसा कोई रिकॉर्ड आधिकारिक क्रिकेट इतिहास में मौजूद नहीं है. क्रिकेट प्रशंसकों को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऐसी भ्रामक खबरों और वीडियो से सावधान रहने की जरूरत है.