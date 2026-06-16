ENG-W vs IRE-W T20 World Cup 2026 8th Match The Rose Bowl Stadium Pitch Report: द रोज बाउल में इंग्लैंड की बल्लेबाजों का चलेगा बल्ला या आयरलैंड के गेंदबाज करेंगे कमाल? मुकाबले से पहले जानें पिच का मिजाज

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England Women's National Cricket Team vs Ireland Women's National Cricket Team, Women's T20 World Cup 2026 Match The Rose Bowl Pitch Report: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का आठवां मुकाबला आज यानी 16 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथम्प्टन (Southampton) के द रोज बाउल (The Rose Bowl) में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. इंग्लैंड महिला टीम ने अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका महिला टीम को 87 रन से हराया था. वहीं आयरलैंड महिला टीम को स्कॉटलैंड महिला टीम के खिलाफ 40 रन से हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में इंग्लैंड लगातार दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगा, जबकि आयरलैंड टूर्नामेंट में अपना खाता खोलना चाहेगा. इंग्लैंड महिला टीम की कप्तानी नैट स्किवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) के हाथों में होगी. जबकि, आयरलैंड महिला टीम की अगुवाई गैबी लुईस (Gaby Lewis) करती नजर आएंगी. यह भी पढ़ें: NZ-W vs SL-W T20 World Cup 2026 7th Match Live Streaming In India: आज पहली जीत की तलाश में भिड़ेंगी न्यूजीलैंड और श्रीलंका, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मुकाबले का लुफ्त

इंग्लैंड महिला टीम अपने पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है. टीम की बल्लेबाजी में डेनिएल वायट ने 105 रन बनाकर प्रभावित किया था, जबकि गेंदबाजी में फ्रेया केम्प ने 4 विकेट झटके थे. दूसरी ओर आयरलैंड महिला टीम को स्कॉटलैंड के खिलाफ हार मिली थी. ऐसे में गैबी लुईस की कप्तानी वाली टीम इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर वापसी की कोशिश करेगी.

इंग्लैंड महिला और आयरलैंड महिला टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का यह मुकाबला साउथम्प्टन में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है. इंग्लैंड जहां जीत के साथ सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाना चाहेगा, वहीं आयरलैंड पहली जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

इंग्लैंड महिला बनाम आयरलैंड महिला हेड टू हेड (ENG-W vs IRE-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड महिला और आयरलैंड महिला टीम के बीच अब तक 4 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड ने 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि आयरलैंड महिला टीम को 1 मैच में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच सबसे हालिया मुकाबला सितंबर 2024 में खेला गया था, जिसमें आयरलैंड ने जीत दर्ज की थी.

इंग्लैंड महिला टीम की बल्लेबाजी नैट स्किवर-ब्रंट, डेनिएल वायट और हीदर नाइट पर काफी हद तक निर्भर करेगी. वहीं गेंदबाजी में फ्रेया केम्प और लॉरेन बेल अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी ओर आयरलैंड महिला टीम को गैबी लुईस, ऑर्ला प्रेंडरगास्ट और एमी हंटर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में एवा कैनिंग और कारा मरे टीम की बड़ी ताकत होंगी.

द रोज बाउल की पिच रिपोर्ट (The Rose Bowl Pitch Report)

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का आठवां मुकाबला आज यानी 16 जून को साउथम्प्टन के द रोज बाउल में खेला जाएगा. यहां की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित मानी जाती है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है, जबकि मैच के आगे बढ़ने के साथ स्पिनरों और धीमे गेंदबाजों को भी मदद मिलने की संभावना है. यह एक मध्यम स्कोरिंग विकेट मानी जाती है, जहां पहली पारी में 160 से 170 रन का स्कोर चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है.

साउथम्प्टन का मौसम (Southampton Weather Update)

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का आठवां मुकाबला आज यानी 16 जून को साउथम्प्टन के द रोज बाउल में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार मुकाबले के दौरान आसमान आंशिक रूप से साफ रहने की उम्मीद है. बारिश की संभावना बेहद कम है, जिससे पूरे मैच के आयोजित होने की संभावना ज्यादा है. तापमान 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. वहीं हल्की हवाएं चलने की संभावना है, जो तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त स्विंग प्रदान कर सकती हैं. ऐसे में फैंस को पूरे मुकाबले का रोमांच देखने को मिल सकता है.

इंग्लैंड महिला टीम के लिए नैट स्किवर-ब्रंट और डेनिएल वायट की बल्लेबाजी पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं फ्रेया केम्प गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी ओर आयरलैंड महिला टीम के लिए ऑर्ला प्रेंडरगास्ट सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक होंगी. अगर वह बड़ी पारी खेलती हैं तो आयरलैंड मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है. वहीं एवा कैनिंग अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख बदल सकती हैं. इंग्लैंड महिला और आयरलैंड महिला टीम के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में जियोस्टार नेटवर्क और जियोहॉटस्टार पर इस मैच का सीधा प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG-W vs IRE-W Match Playing Prediction)

इंग्लैंड महिला: एमी जोन्स (विकेटकीपर), डैनी वायट-हॉज, नैट स्किवर-ब्रंट (कप्तान), एलिस कैप्सी, हीदर नाइट, फ्रेया केम्प, डेनिएल गिब्सन, चार्ली डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिंसी स्मिथ, लॉरेन बेल.

आयरलैंड महिला: अलाना डैलजेल, एमी हंटर (विकेटकीपर), गैबी लुईस (कप्तान), ऑर्ला प्रेंडरगास्ट, रेबेका स्टोकेल, लीह पॉल, एलिस टेक्टर, आर्लीन केली, एवा कैनिंग, कारा मरे, एमी मैग्वायर.

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.