ENG-W vs IRE-W T20 World Cup 2026 8th Match Live Streaming In India: लगातार दूसरी जीत के इरादे से उतरेगा इंग्लैंड, आयरलैंड की नजर बड़े उलटफेर पर; यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव मुकाबला

इंग्लैंड बनाम आयरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women's National Cricket Team vs Ireland Women's National Cricket Team, Women's T20 World Cup 2026 Live Streaming And Telecast Details: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का आठवां मुकाबला आज यानी 16 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथम्प्टन (Southampton) के द रोज बाउल (The Rose Bowl) में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. इंग्लैंड महिला टीम अपने पहले मैच में श्रीलंका को बड़े अंतर से हराकर शानदार शुरुआत कर चुकी है, जबकि आयरलैंड महिला टीम को अपने शुरुआती मुकाबले में स्कॉटलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में इंग्लैंड की नजर लगातार दूसरी जीत पर होगी, वहीं आयरलैंड टूर्नामेंट में अपना खाता खोलने के इरादे से मैदान पर उतरेगा. इस मुकाबले में इंग्लैंड महिला टीम की कमान नैट स्किवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) संभालती नजर आएंगी. वहीं, आयरलैंड महिला टीम की कप्तानी गैबी लुईस (Gaby Lewis) के कंधों पर होगी. यह भी पढ़ें: NZ-W vs SL-W T20 World Cup 2026 7th Match Preview: आज पहली जीत की तलाश में भिड़ेंगी न्यूजीलैंड और श्रीलंका, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

इंग्लैंड महिला टीम ने अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका महिला टीम को 87 रनों से हराया था. टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों ने शानदार प्रदर्शन किया था. दूसरी तरफ आयरलैंड महिला टीम को स्कॉटलैंड महिला टीम के खिलाफ 40 रनों की हार झेलनी पड़ी थी. ऐसे में आयरलैंड इस मुकाबले में वापसी की उम्मीद के साथ उतरेगा.

ग्रुप बी की अंक तालिका में इंग्लैंड महिला टीम पहले स्थान पर मौजूद है. टीम की ओर से इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा रन डैनी वायट-हॉज ने बनाए हैं, जिन्होंने 105 रन बनाए हैं. वहीं गेंदबाजी में फ्रेया केम्प ने 4 विकेट लेकर प्रभावित किया है. दूसरी ओर आयरलैंड महिला टीम अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है. टीम के लिए एमी हंटर ने 39 रन बनाए हैं, जबकि एवा कैनिंग ने 3 विकेट अपने नाम किए हैं.

इंग्लैंड महिला बनाम आयरलैंड महिला हेड टू हेड (ENG-W vs IRE-W Head To Head)

इंग्लैंड और आयरलैंड महिला टीमों के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक 4 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड ने 3 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि आयरलैंड को 1 मुकाबले में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच सबसे हालिया मुकाबला सितंबर 2024 में खेला गया था, जिसमें आयरलैंड ने जीत हासिल की थी.

इंग्लैंड महिला टीम की नजर नैट स्किवर-ब्रंट, डैनी वायट-हॉज, हीदर नाइट और सोफी एक्लेस्टोन पर होगी. वहीं गेंदबाजी में लॉरेन बेल और फ्रेया केम्प अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी ओर आयरलैंड की उम्मीदें गैबी लुईस, ऑर्ला प्रेंडरगास्ट, एमी हंटर और लीह पॉल पर टिकी होंगी. गेंदबाजी में एवा कैनिंग और कारा मरे से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

इंग्लैंड महिला बनाम आयरलैंड महिला मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (ENG-W vs IRE-W Match Date And Venue)

इंग्लैंड महिला और आयरलैंड महिला टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का यह मुकाबला आज यानी 16 जून को द रोज बाउल, साउथम्प्टन में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से 30 मिनट पहले यानी रात 10:30 बजे होगा.

भारत में इंग्लैंड महिला बनाम आयरलैंड महिला मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (ENG-W vs IRE-W Live TV Channel Telecast In India)

इंग्लैंड महिला और आयरलैंड महिला टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 के इस मुकाबले का भारत में सीधा प्रसारण जियोस्टार नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा.

भारत में इंग्लैंड महिला बनाम आयरलैंड महिला मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch ENG-W vs IRE-W Live Streaming In India)

इंग्लैंड महिला और आयरलैंड महिला टीम के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे शुरू होगा. भारत में इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. फैंस मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG-W vs IRE-W Playing XI Prediction)

इंग्लैंड महिला: एमी जोन्स (विकेटकीपर), डैनी वायट-हॉज, नैट स्किवर-ब्रंट (कप्तान), एलिस कैप्सी, हीदर नाइट, फ्रेया केम्प, डेनिएल गिब्सन, चार्ली डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिंसे स्मिथ, लॉरेन बेल.

आयरलैंड महिला: अलाना डैलज़ेल, एमी हंटर (विकेटकीपर), गैबी लुईस (कप्तान), ऑर्ला प्रेंडरगास्ट, रेबेका स्टोकेल, लीह पॉल, एलिस टेक्टर, आर्लीन केली, एवा कैनिंग, कारा मरे, एमी मैग्वायर.

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.