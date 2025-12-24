England Playing XI for Ashes 2025–26 4th Test vs Australia Announced: बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने किया अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान, जोफ्रा आर्चर हुए सीरीज से बाहर

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team 4th Test: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला कल यानी 26 दिसंबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मेलबर्न (Melbourne) के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा. तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को 82 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं. अब चौथे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाना चाहेगी. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs England, 4th Test Live Streaming In India: इस दिन से शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ मेलबर्न में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच से पैट कमिंस बाहर हो गए हैं. पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ टीम की कप्तानी करेंगे. स्टीव स्मिथ का मेलबर्न में शानदार प्रदर्शन रहा है और वह आगामी बॉक्सिंग डे टेस्ट में भी उम्दा पारी खेलना चाहेंगे. इंग्लैंड के खिलाफ अपना वर्चस्व बरकरार रखना चाहेगी. ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न के मैदान पर खेला जाएगा.

बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले इंग्लैंड की टीम ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में बड़ा बदलाव हुआ हैं. जोफ्रा आर्चर और ओली पोप की जगह जैकब बेथेल और गस एटकिंसन को लाया है. ईसीबी ने पुष्टि की है कि जोफ्रा आर्चर को साइड स्ट्रेन के कारण श्रृंखला से बाहर कर दिया गया है, जबकि ओली पोप को बाहर कर दिया गया है. इस एशेज 2025-26 में बेथेल का यह पहला प्रदर्शन होगा, जबकि गस एटकिंसन पिछले सप्ताह एडिलेड टेस्ट से चूकने के बाद वापस लौट आए हैं. इंग्लैंड पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में 0-3 से पीछे चल रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले तीन मैच जीतकर एशेज का खिताब बरकरार रखा है.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS vs ENG Test Head To Head Record)

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 364 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला थोड़ा भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 155 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड ने महज 112 बार बाजी मारी है. 97 मुकाबले ड्रॉ पर खत्म हुए हैं. वहीं, दोनों ही टीमों ने एशेज सीरीज में लगातार आठ-आठ बार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया है. ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच अब तक 188 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. 102 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 57 में उसे हार मिली है. 29 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं.

मेलबर्न में कुछ ऐसा रहा हैं इंग्लैंड का प्रदर्शन

साल 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में पहला टेस्ट मैच खेला गया था. मेलबर्न में अबतक दोनों टीमों के बीच अबतक कुल 57 टेस्ट मैच खेले जा चुके है. इस दौरान इंग्लैंड की टीम ने 20 मैच जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 29 में जीत हासिल की है. इस बीच आठ मैच ड्रॉ रहे और एक मैच 1970-71 के सीजन में रद्द कर दिया गया था. दिलचस्प रूप से किसी भी दूसरी मेहमान टीम ने मेलबर्न में पांच टेस्ट भी नहीं जीते हैं.

बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: जैक क्रॉली, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोश टंग.

🚨ENGLAND PLAYING XI FOR BOXING DAY TEST MATCH🚨 Crawley, Duckett, Bethell, Root, Brook, Stokes (C), Smith, Jacks, Atkinson, Carse, Tounge. Ollie Pope in rest. Jacob Bethell in playing xi. pic.twitter.com/NJNDmAMhZs — Danish (@BhttDNSH100) December 24, 2025

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.