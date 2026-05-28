ENG W vs IND W, 1st T20I Match Prediction: काउंटी ग्राउंड में इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 1st T20I Match Winner Prediction: इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 28 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेम्सफोर्ड (Chelmsford) के काउंटी ग्राउंड (County Ground) में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. आगामी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिहाज से यह सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम मानी जा रही है. इंग्लैंड महिला टीम हाल ही में न्यूजीलैंड महिला टीम को 2-1 से हराकर शानदार फॉर्म में है और घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी. वहीं, भारत महिला टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे पर मिली 1-4 की हार को भुलाकर वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में इंग्लैंड महिला टीम की कप्तानी नैट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) कर रही हैं, जबकि भारत की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? मुल्लांपुर में सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

हालिया फॉर्म की बात करें तो इंग्लैंड महिला टीम काफी संतुलित नजर आ रही है. टीम ने हाल ही में न्यूजीलैंड महिला टीम को टी20 सीरीज में 2-1 से हराया था. बल्लेबाजी में डैनी वायट-हॉज और सोफिया डंकली शानदार लय में हैं. वहीं गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन और लॉरेन बेल टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकती हैं.

दूसरी तरफ भारत महिला टीम को दक्षिण अफ्रीका दौरे पर 1-4 की हार का सामना करना पड़ा था. टीम की बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी देखने को मिली थी. हालांकि स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर जैसे अनुभवी खिलाड़ी किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी और दीप्ति शर्मा से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG W vs IND W T20I Head To Head Record)

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 31 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड महिला टीम ने 22 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि भारत महिला टीम को 9 मुकाबलों में सफलता मिली है. आंकड़ों के अनुसार इंग्लैंड महिला टीम का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन भारत ने पिछले इंग्लैंड दौरे पर 3-2 से सीरीज जीतकर इतिहास रचा था.

ये टीम मार सकती है बाजी (ENG W vs IND W Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म और घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए इंग्लैंड महिला टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं. हालांकि भारत महिला टीम के पास भी कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मुकाबले का रुख बदल सकते हैं.

इंग्लैंड महिला की जीत की संभावना: 58%

भारत महिला की जीत की संभावना: 42%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG W vs IND W 1st T20I Match Playing Prediction)

इंग्लैंड महिला: डैनी वायट-हॉज, सोफिया डंकली, हीदर नाइट, एलिस कैप्सी, एमी जोन्स (विकेटकीपर), फ्रेया केम्प, चार्ली डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन बेल, इस्सी वोंग, लॉरेन फाइलर.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, यास्तिका भाटिया, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव.

नोट: इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.