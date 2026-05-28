ENG W vs IND W, 1st T20I Match Chelmsford Weather Update: चेम्सफोर्ड में बारिश बनेगी विलेन या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुफ्त, यहां जानें मौसम का हाल

भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 1st T20I Match Weather Update: इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 28 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेम्सफोर्ड (Chelmsford) के काउंटी ग्राउंड (County Ground) में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. आगामी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिहाज से यह सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम मानी जा रही है. इंग्लैंड महिला टीम हाल ही में न्यूजीलैंड महिला टीम को 2-1 से हराकर शानदार फॉर्म में है और घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी. वहीं, भारत महिला टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे पर मिली 1-4 की हार को भुलाकर वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में इंग्लैंड महिला टीम की कप्तानी नैट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) कर रही हैं, जबकि भारत की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: RR vs SRH, IPL 2026 Eliminator Live Score Update: मुल्लांपुर में राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा हैं रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

हालिया प्रदर्शन को देखें तो इंग्लैंड महिला टीम काफी संतुलित नजर आ रही है. बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है. वहीं भारत महिला टीम को बल्लेबाजी में निरंतरता लानी होगी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टीम का मिडिल ऑर्डर संघर्ष करता नजर आया था. भारत के लिए यह सीरीज टी20 वर्ल्ड कप से पहले अंतिम बड़ी परीक्षा मानी जा रही है.

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG W vs IND W T20I Head To Head Record)

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 31 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड महिला टीम ने 22 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि भारत महिला टीम को 9 मुकाबलों में सफलता मिली है. आंकड़ों के अनुसार इंग्लैंड महिला टीम का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन भारत ने पिछले इंग्लैंड दौरे पर 3-2 से सीरीज जीतकर इतिहास रचा था.

काउंटी ग्राउंड, चेम्सफोर्ड की पिच रिपोर्ट (County Ground Pitch Report)

चेम्सफोर्ड के काउंटी ग्राउंड की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. यहां शुरुआती ओवरों में सीम और स्विंग देखने को मिल सकती है, जिससे बल्लेबाजों को संभलकर खेलना होगा. हालांकि, एक बार बल्लेबाज सेट हो जाएं तो रन बनाना आसान हो सकता है. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 140-150 रन के आसपास माना जाता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है.

मौसम अपडेट (Chelmsford Weather Update)

चेम्सफोर्ड में मैच के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद है. तापमान लगभग 12 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. हल्की ठंडी हवाएं और बादलों की मौजूदगी के कारण तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद मिल सकती है. बारिश की संभावना काफी कम है, ऐसे में फैंस को पूरा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG W vs IND W 1st T20I Match Playing Prediction)

इंग्लैंड महिला: डैनी वायट-हॉज, सोफिया डंकली, हीदर नाइट, एलिस कैप्सी, एमी जोन्स (विकेटकीपर), फ्रेया केम्प, चार्ली डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन बेल, इस्सी वोंग, लॉरेन फाइलर.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, यास्तिका भाटिया, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव.

नोट: इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.