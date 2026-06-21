ENG vs NZ 2nd Test 2026: मैट हेनरी के कहर से न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 163 रन से हराया, सीरीज 1-1 से बराबर

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, 2nd Test 2026 Match Report: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड ने 163 रनों से अपने नाम कर लिया. द ओवल (The Oval) में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को हर विभाग में पीछे छोड़ दिया. इस जीत के साथ कीवी टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. न्यूजीलैंड की जीत के सबसे बड़े हीरो तेज गेंदबाज मैट हेनरी रहे, जिन्होंने दोनों पारियों में कुल 10 विकेट लेकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी.

मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने ग्लेन फिलिप्स के शानदार शतक की बदौलत 391 रन बनाए. इसके जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 291 रनों पर सिमट गई और न्यूजीलैंड को 100 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त मिल गई. मैट हेनरी ने पहली पारी में 80 रन देकर पांच विकेट झटके और जो रूट तथा हैरी ब्रूक जैसे अहम बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा.

हेनरी निकोल्स और रचिन रवींद्र ने बढ़ाई बढ़त

दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के लिए हेनरी निकोल्स और रचिन रवींद्र ने शानदार बल्लेबाजी की. केन विलियमसन के संन्यास के बाद बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हेनरी निकोल्स ने नाबाद 119 रन बनाए, जो उनके टेस्ट करियर का 11वां शतक रहा. वहीं रचिन रवींद्र ने 76 रनों की उपयोगी पारी खेली. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 161 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी 362 रन पर घोषित कर इंग्लैंड के सामने 463 रनों का विशाल लक्ष्य रखा.

पांचवें दिन इंग्लैंड की उम्मीदें टूटीं

463 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने पांचवें दिन 5 विकेट पर 182 रन से आगे खेलना शुरू किया. अनुभवी बल्लेबाज जो रूट 75 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे. इसी मुकाबले के दौरान रूट टेस्ट क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले इतिहास के दूसरे बल्लेबाज भी बने. हालांकि उनकी यह उपलब्धि टीम को हार से नहीं बचा सकी.

मैट हेनरी ने दूसरी पारी में भी शानदार गेंदबाजी जारी रखी और लगातार विकेट चटकाते हुए इंग्लैंड को 300 रन पर समेट दिया. इंग्लैंड की ओर से कुछ बल्लेबाजों ने संघर्ष किया, लेकिन लक्ष्य काफी बड़ा था. डेब्यू कर रहे सॉनी बेकर, जॉर्डन कॉक्स और जेम्स रियू को इस मुकाबले से महत्वपूर्ण अनुभव मिला.

अब सीरीज का फैसला तीसरे टेस्ट में होगा

न्यूजीलैंड की इस शानदार जीत के बाद तीन मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है. अब दोनों टीमों के बीच निर्णायक तीसरा टेस्ट मुकाबला 25 जून 2026 से ट्रेंट ब्रिज (Trent Bridge) में खेला जाएगा. इसी मैच से क्रो-थॉर्प ट्रॉफी और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में सीरीज विजेता का फैसला होगा.

न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को दूसरी पारी में 300 रन पर ऑलआउट करते हुए 163 रनों से जीत दर्ज की और सीरीज को रोमांचक मोड़ पर पहुंचा दिया.