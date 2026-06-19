Bangladesh vs Australia T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team T20I Stats: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 19 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है. पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार जीत दर्ज कर बढ़त हासिल की थी. ऐसे में दोनों टीमें दूसरे मुकाबले में जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी. बांग्लादेश की टीम सीरीज में बराबरी करना चाहेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की नजर सीरीज अपने नाम करने पर होगी. इस सीरीज में बांग्लादेश की कमान तौहीद हृदोय (Towhid Hridoy) के हाथों में है. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: IND vs AFG, 3rd ODI Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा टीम इंडिया बनाम अफगानिस्तान का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही थी. ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों ने मेजबान टीम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने शानदार गेंदबाजी और संतुलित प्रदर्शन के दम पर मुकाबला अपने नाम किया. अब बांग्लादेश घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर वापसी करना चाहेगा.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला चट्टोग्राम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. बांग्लादेश हार की स्थिति में सीरीज गंवा देगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया जीत के साथ ट्रॉफी पर कब्जा जमा लेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 12 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 8 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है.

बांग्लादेश की टीम दूसरे टी20 में वापसी करने के इरादे से उतरेगी. बल्लेबाजी में तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन और तौहीद हृदोय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं शमीम हुसैन और परवेज हुसैन इमोन भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन और महेदी हसन टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

टी20 आंकड़ों में किस टीम का पलड़ा भारी? (BAN vs AUS T20I Stats)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 12 टी20 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने 8 मैच जीते हैं. ऑस्ट्रेलियाई टीम का जीत प्रतिशत करीब 66.67% रहा है, जबकि बांग्लादेश ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. हालांकि बांग्लादेश ने घरेलू परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चुनौती दी है और कई यादगार जीत भी हासिल की हैं.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच गेंदबाजों, खासकर स्पिनरों के लिए मददगार मानी जाती है. विकेट धीमा रहने के कारण बल्लेबाजों को रन बनाने में परेशानी हो सकती है. ऐसे में 150 से 160 रन का स्कोर भी मैच जिताने वाला साबित हो सकता है.

बांग्लादेश के लिए तौहीद हृदोय और सैफ हसन की बल्लेबाजी पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं मुस्तफिजुर रहमान और रिशाद हुसैन गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस और एडम ज़म्पा सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 2nd T20I Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: तंजीद हसन तमीम, सौम्य सरकार, सैफ हसन, परवेज हुसैन इमोन (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय (कप्तान), शमीम हुसैन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, शोरिफुल इस्लाम, अब्दुल गफ्फार सकलैन और मुस्तफिजुर रहमान.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), कूपर कॉनॉली, मैट रेनशॉ, टिम डेविड, निखिल चौधरी, जोएल डेविस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन और एडम ज़म्पा.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.