Bangladesh vs Australia T20I Stats: टी20 क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team T20I Stats: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 21 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बिर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है. दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 7 रन से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली थी. ऐसे में मेजबान बांग्लादेश की टीम आखिरी मुकाबला जीतकर सम्मान बचाने की कोशिश करेगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया की नजरें क्लीन स्वीप पर होंगी. इस सीरीज में बांग्लादेश की कमान तौहीद हृदोय (Towhid Hridoy) संभाल रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: IND vs AFG, 3rd ODI Match Scorecard: चेन्नई में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से दी करारी शिकस्त, 3-0 से सीरीज किया अपने नाम; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

वनडे सीरीज में हार झेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने टी20 सीरीज में शानदार वापसी की है. कंगारू टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. दूसरे टी20 मुकाबले में मैट रेनशॉ ने 89 रनों की शानदार पारी खेली थी, जबकि टिम डेविड ने 45 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया था. दूसरी ओर बांग्लादेश ने भी जोरदार टक्कर दी थी, लेकिन टीम जीत से 7 रन दूर रह गई. ऐसे में तीसरे मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला चट्टोग्राम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला अलग-अलग मायने रखता है. बांग्लादेश जीत के साथ सीरीज का अंत करना चाहेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से पहले दोनों टीमों के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 13 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखने को मिला है. ऑस्ट्रेलिया ने 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है.

बांग्लादेश की टीम में सैफ हसन, तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन और तौहीद हृदोय जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन और नसुम अहमद टीम की सबसे बड़ी ताकत हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रेनशॉ शानदार फॉर्म में हैं. वहीं एडम जम्पा, जोएल डेविस और नाथन एलिस गेंदबाजी में प्रभाव छोड़ रहे हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 आंकड़े (BAN vs AUS T20I Stats)

टी20 सीरीज में अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रेनशॉ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 2 मैचों में 107 रन बनाए हैं. वहीं एडम जम्पा 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल गेंदबाज हैं.

बांग्लादेश के लिए सैफ हसन ने 2 मुकाबलों में 62 रन बनाए हैं और टीम के शीर्ष रन स्कोरर हैं. वहीं अब्दुल गफ्फार सकलैन 3 विकेट लेकर टीम के सबसे सफल गेंदबाज बने हुए हैं. चट्टोग्राम की पिच इस सीरीज में धीमी रही है और स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिली है. बल्लेबाजों को शुरुआत में रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है. हालांकि विकेट पर टिकने के बाद बड़े शॉट खेलना आसान हो जाता है. दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 196 रन बनाए थे, लेकिन शुरुआत में टीम दबाव में थी. ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है.

पाकिस्तान के लिए बाबर आजम की बल्लेबाजी पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं शाहीन अफरीदी और अबरार अहमद गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान मिशेल मार्श, मैट रेनशॉ और एडम जम्पा अहम खिलाड़ी होंगे. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 3rd T20I Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: सैफ हसन, तंजीद हसन, सौम्य सरकार, परवेज हुसैन इमोन (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय (कप्तान), शमीम हुसैन, अब्दुल गफ्फार सकलैन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा.

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मैट रेनशॉ, टिम डेविड, निखिल चौधरी, जोएल डेविस, एरॉन हार्डी, नाथन एलिस, एडम जम्पा और स्पेंसर जॉनसन.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.