Bangladesh vs Australia ODI Stats: वनडे क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team ODI Stats: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 9 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. इस वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमों ने अपने-अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया को सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ट्रैविस हेड और मिचेल मार्श टीम का हिस्सा नहीं हैं. मिचेल मार्श चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर हैं, जबकि ट्रैविस हेड को निजी कारणों से आराम दिया गया है. ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी जोश इंग्लिस करेंगे. दूसरी तरफ मेजबान बांग्लादेश की कमान मेहदी हसन मिराज के हाथों में होगी. यह भी पढ़ें: Australia vs Bangladesh 1st ODI Match Stats And Preview: पहले वनडे में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

ऑस्ट्रेलिया ने इस दौरे के लिए अपने कई प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया है. ट्रैविस हेड निजी कारणों से उपलब्ध नहीं हैं, जबकि मिचेल मार्श चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर हैं. दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम घरेलू परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चुनौती देने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ढाका में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह सीरीज काफी अहम रहने वाली है. बांग्लादेश घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया युवा खिलाड़ियों के साथ जीत दर्ज करने की कोशिश करेगा. ऐसे में आइए दोनों टीमों के वनडे आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को सिर्फ 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच अब तक कोई मुकाबला टाई नहीं रहा है.

बांग्लादेश की टीम घरेलू परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए जानी जाती है. बल्लेबाजी में मेहदी हसन मिराज, नजमुल हुसैन शांतो और तौहीद हृदोय से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम कई अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी के बावजूद मजबूत नजर आ रही है. जोश इंग्लिस, एलेक्स कैरी, मार्नस लाबुशेन और कैमरून ग्रीन बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं एडम जम्पा और नाथन एलिस गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे.

वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के प्रमुख आंकड़े (BAN vs AUS ODI Stats)

कुल मुकाबले: 24

ऑस्ट्रेलिया की जीत: 20

बांग्लादेश की जीत: 4

टाई मैच: 0

बेनतीजा मैच: 0

ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च स्कोर: 381 रन

बांग्लादेश का सर्वोच्च स्कोर: 333 रन

ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जीत: 118 रन

बांग्लादेश की सबसे बड़ी जीत: 23 रन

इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें

बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन मिराज, नजमुल हुसैन शांतो और मुस्तफिजुर रहमान पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश इंग्लिस, कैमरून ग्रीन और एडम जम्पा अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

बांग्लादेश के लिए घरेलू परिस्थितियां सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का ज्यादा अनुभव है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 1st ODI Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: नजमुल हुसैन शांतो, तंजीद हसन, तौहीद हृदोय, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), जाकेर अली (विकेटकीपर), महमूदुल्लाह, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, हसन महमूद और तनजिम हसन साकिब.

ऑस्ट्रेलिया: जोश इंग्लिस (कप्तान/विकेटकीपर), एलेक्स कैरी, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, मैट शॉर्ट, कूपर कॉनॉली, लियाम स्कॉट, नाथन एलिस, एडम जम्पा, टॉड मर्फी और जेवियर बार्टलेट.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.