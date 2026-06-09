Bangladesh vs Australia Dream11 Prediction 1st ODI Match: ढाका में आज बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन धुरंधरों को चुनकर बनाएं मजबूत फैंटेसी 11 टीम

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st ODI Match Dream11 Prediction: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 9 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है. स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की कमान जोश इंग्लिस (Josh Inglis) संभालेंगे. वहीं मेजबान बांग्लादेश की अगुवाई मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) करेंगे. यह भी पढ़ें: Australia vs Bangladesh 1st ODI Match Stats And Preview: पहले वनडे में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

ऑस्ट्रेलिया ने इस दौरे के लिए अपने कई प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया है. ट्रैविस हेड निजी कारणों से उपलब्ध नहीं हैं, जबकि मिचेल मार्श चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर हैं. दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम घरेलू परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चुनौती देने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ढाका में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए जीत के साथ शुरुआत करना अहम होगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को सिर्फ 4 मैचों में सफलता मिली है.

बांग्लादेश की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी. बल्लेबाजी में मेहदी हसन मिराज, नजमुल हुसैन शांतो और तौहीद हृदोय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद टीम की ताकत होंगे.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया पिच रिपोर्ट (BAN vs AUS Pitch Report)

शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को भी कुछ सहायता मिल सकती है. बल्लेबाजों को शुरुआत में संभलकर खेलना होगा. मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिनरों का प्रभाव बढ़ सकता है. ऐसे में ऑलराउंडर्स और स्पिन गेंदबाज फैंटेसी टीम में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया ड्रीम11 टीम सुझाव (BAN vs AUS Dream11 Team Prediction)

विकेटकीपर: जोश इंग्लिस, एलेक्स कैरी

बल्लेबाज: मार्नस लाबुशेन, नजमुल हुसैन शांतो, तौहीद हृदोय, मैट शॉर्ट

ऑलराउंडर: मेहदी हसन मिराज, कैमरून ग्रीन

गेंदबाज: एडम जम्पा, मुस्तफिजुर रहमान, नाथन एलिस

कप्तान (Captain): मेहदी हसन मिराज

उपकप्तान (Vice Captain): कैमरून ग्रीन

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले के लिए संभावित बेस्ट पिक्स (BAN vs AUS Top Fantasy Picks)

मेहदी हसन मिराज बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने की क्षमता रखते हैं. कैमरून ग्रीन भी फैंटेसी टीम के लिए शानदार विकल्प हो सकते हैं. जोश इंग्लिस कप्तान के रूप में बल्लेबाजी की बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे. वहीं एडम जम्पा और मुस्तफिजुर रहमान मध्य ओवरों में विकेट चटका सकते हैं. नजमुल हुसैन शांतो भी बड़ी पारी खेलने का दम रखते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 1st ODI Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: नजमुल हुसैन शांतो, तंजीद हसन, तौहीद हृदोय, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), जाकेर अली (विकेटकीपर), महमूदुल्लाह, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, हसन महमूद और तनजिम हसन साकिब.

ऑस्ट्रेलिया: जोश इंग्लिस (कप्तान/विकेटकीपर), एलेक्स कैरी, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, मैट शॉर्ट, कूपर कॉनॉली, लियाम स्कॉट, नाथन एलिस, एडम जम्पा, टॉड मर्फी और जेवियर बार्टलेट.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.