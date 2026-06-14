Bangladesh vs Australia, 3rd ODI Match Toss Winner Prediction: ढाका में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd ODI Match Toss Winner Prediction: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. बांग्लादेश की टीम ने पहले दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. ऐसे में मेजबान टीम की नजरें ऑस्ट्रेलिया का क्लीन स्वीप करने पर होंगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. बांग्लादेश की कमान मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) के हाथों में है. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई जोश इंगलिस (Josh Inglis) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: West Indies vs Sri Lanka, 2nd T20I Match Winner Prediction: दूसरे टी20 मुकाबले में क्या श्रीलंका करेगा वापसी या वेस्टइंडीज जीतेगी सीरीज? मैच से पहले जानें कौनसी टीम है फेवरेट

बांग्लादेश ने इस सीरीज में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. पहले वनडे में मेजबान टीम ने 86 रनों से जीत दर्ज की थी. वहीं दूसरे मुकाबले में भी बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर इतिहास रच दिया और पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ द्विपक्षीय वनडे सीरीज अपने नाम की. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी इस पूरी सीरीज में संघर्ष करती नजर आई है. हालांकि मार्नस लाबुशेन और जेवियर बार्टलेट ने दूसरे वनडे में संघर्षपूर्ण पारियां खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था.

ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला ढाका में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला अहम है. बांग्लादेश सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया जीत के साथ दौरे का अंत करने की कोशिश करेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 3 मैचों में सफलता मिली है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला है.

बांग्लादेश की टीम दूसरे वनडे में जीत दर्ज करने के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी. बल्लेबाजी में नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास और तौहीद हृदय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और नाहिद राणा टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

बांग्लादेश के लिए नजमुल हुसैन शांतो, मुस्तफिजुर रहमान और मेहदी हसन मिराज पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश इंगलिस, कैमरून ग्रीन और मार्नस लाबुशेन अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. नजमुल हुसैन शांतो और एडम जम्पा के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं जोश इंगलिस और मुस्तफिजुर रहमान के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मुकाबला शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. पहले वनडे में पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर रही थी, जबकि दूसरे वनडे में स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिली थी. मौसम भी बड़ी भूमिका निभा सकता है क्योंकि मुकाबले के दौरान बारिश की संभावना जताई गई है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी कर स्कोरबोर्ड पर रन लगाना पसंद कर सकती है.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया में कौन होगा टॉस का बॉस? (BAN vs AUS Toss Winner Prediction)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस मुकाबले में टॉस काफी अहम भूमिका निभा सकता है. बारिश की संभावना और पिच की बदलती प्रकृति को देखते हुए दोनों कप्तान परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेना चाहेंगे. हमारी टॉस भविष्यवाणी के अनुसार बांग्लादेश की टीम टॉस जीत सकती है. हालांकि टॉस पूरी तरह किस्मत पर निर्भर करता है और अंतिम नतीजा मैच के समय ही सामने आएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 3rd ODI Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन, नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास (विकेटकीपर), तौहीद हृदय, मोसाद्देक हुसैन, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), तनवीर इस्लाम, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, नाहिद राणा.

ऑस्ट्रेलिया: मैथ्यू शॉर्ट, कूपर कोनोली, मार्नस लाबुशेन, जोश इंगलिस (कप्तान/विकेटकीपर), एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, मैट रेनशॉ, जेवियर बार्टलेट, राइली मेरेडिथ, नाथन एलिस, एडम जम्पा.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.