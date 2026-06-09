Bangladesh vs Australia, 1st ODI Match Winner Prediction: पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत के साथ आगाज कर पाएगी बांग्लादेश? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st ODI Match Winner Prediction: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 9 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया को सीरीज शुरू होने से पहले बड़ा झटका लगा है. स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की कमान जोश इंग्लिस (Josh Inglis) संभालेंगे. वहीं मेजबान बांग्लादेश की अगुवाई मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) करेंगे. यह भी पढ़ें: Australia vs Bangladesh 1st ODI Match Stats And Preview: पहले वनडे में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

ऑस्ट्रेलिया इस दौरे पर कई बड़े खिलाड़ियों के बिना उतरेगी. ट्रैविस हेड को निजी कारणों से आराम दिया गया है, जबकि मिचेल मार्श चोट के चलते वनडे सीरीज नहीं खेल पाएंगे. हालांकि वह टी20 सीरीज से पहले टीम के साथ जुड़ जाएंगे. दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम घरेलू परिस्थितियों में कंगारू टीम को कड़ी चुनौती देने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ढाका में खेला जाएगा. दोनों टीमों की नजरें जीत के साथ सीरीज का आगाज करने पर होंगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को सिर्फ 4 मैचों में सफलता मिली है.

बांग्लादेश की टीम अपने घरेलू मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी. बल्लेबाजी में मेहदी हसन मिराज, नजमुल हुसैन शांतो और तौहीद हृदोय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन, एलेक्स कैरी और कैमरून ग्रीन बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे. वहीं गेंदबाजी में एडम जम्पा, नाथन एलिस और जेवियर बार्टलेट टीम की ताकत होंगे. टॉड मर्फी पर भी नजरें रहेंगी, जिन्हें पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है.

शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों को मदद करती है. ऐसे में दोनों टीमों के स्पिनर मैच में अहम भूमिका निभा सकते हैं. टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है, क्योंकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी अपेक्षाकृत कठिन हो सकती है.

बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन मिराज, नजमुल हुसैन शांतो और मुस्तफिजुर रहमान पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश इंग्लिस, कैमरून ग्रीन और एडम जम्पा अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. मेहदी हसन मिराज और एडम जम्पा के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं जोश इंग्लिस और मुस्तफिजुर रहमान के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है. इसके अलावा कैमरून ग्रीन और तस्कीन अहमद की भिड़ंत भी फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

ये टीम मार सकती है बाजी (BAN vs AUS 1st ODI Match Winner Prediction)

ढाका की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, जिससे बांग्लादेश को घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिल सकता है. हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास एलेक्स कैरी, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन और एडम जम्पा जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं. ट्रैविस हेड और मिचेल मार्श की गैरमौजूदगी के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम संतुलित नजर आती है. वहीं घरेलू परिस्थितियां और स्पिन आक्रमण बांग्लादेश को मुकाबले में बनाए रख सकते हैं. ऐसे में मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है, लेकिन अनुभव के आधार पर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

ऑस्ट्रेलिया की जीत की संभावना: 55%

बांग्लादेश की जीत की संभावना: 45%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 1st ODI Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: नजमुल हुसैन शांतो, तंजीद हसन, तौहीद हृदोय, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), जाकेर अली (विकेटकीपर), महमूदुल्लाह, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, हसन महमूद और तनजिम हसन साकिब.

ऑस्ट्रेलिया: जोश इंग्लिस (कप्तान/विकेटकीपर), एलेक्स कैरी, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, मैट शॉर्ट, कूपर कॉनॉली, लियाम स्कॉट, नाथन एलिस, एडम जम्पा, टॉड मर्फी और जेवियर बार्टलेट.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.