Bangladesh vs Australia, 1st ODI Match Toss Winner Prediction: ढाका में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st ODI Match Toss Winner Prediction: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 9 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है. स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. दोनों खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में जोश इंग्लिस (Josh Inglis) टीम की कमान संभालेंगे. दूसरी तरफ बांग्लादेश की कप्तानी मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) करेंगे. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: West Indies vs Sri Lanka Dream11 Prediction, 3rd ODI Match: जमैका में कल वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन धुरंधरों को चुनकर बनाएं मजबूत फैंटेसी 11 टीम

बांग्लादेश के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. टीम को सीरीज शुरू होने से पहले बड़ा झटका लगा है, क्योंकि स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. दोनों खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में जोश इंग्लिस टीम की कमान संभालेंगे.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, ट्रैविस हेड को आईपीएल के बाद निजी कारणों से अवकाश दिया गया है. वह वनडे और टी-20 दोनों सीरीज में नहीं खेलेंगे. वहीं मिचेल मार्श अभी भी अपनी एंकल इंजरी से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, जिसके चलते उन्हें वनडे सीरीज से बाहर रखा गया है. हालांकि, मार्श टी-20 सीरीज की तैयारी के लिए ढाका में टीम से जुड़ेंगे.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ढाका में खेला जाएगा. दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज का आगाज करना चाहेंगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मैचों में सफलता मिली है.

बांग्लादेश की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी. बल्लेबाजी में मेहदी हसन मिराज, नजमुल हुसैन शांतो और तौहीद हृदोय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन और कैमरून ग्रीन पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं गेंदबाजी में एडम जम्पा, नाथन एलिस और टॉड मर्फी अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. मैच आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है. इस पिच पर 250 से 270 रन का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जाता है.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया में कौन होगा टॉस का बॉस? (BAN vs AUS Toss Winner Prediction)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस मुकाबले में टॉस काफी अहम भूमिका निभा सकता है. ढाका की पिच और मैच की परिस्थितियों को देखते हुए दोनों कप्तान पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे. हमारी टॉस भविष्यवाणी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीत सकती है. हालांकि टॉस पूरी तरह किस्मत पर निर्भर करता है और अंतिम नतीजा मैच के समय ही सामने आएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 1st ODI Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: नजमुल हुसैन शांतो, तंजीद हसन, तौहीद हृदोय, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), जाकेर अली (विकेटकीपर), महमूदुल्लाह, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, हसन महमूद और तनजिम हसन साकिब.

ऑस्ट्रेलिया: जोश इंग्लिस (कप्तान/विकेटकीपर), एलेक्स कैरी, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, मैट शॉर्ट, कूपर कॉनॉली, लियाम स्कॉट, नाथन एलिस, एडम जम्पा, टॉड मर्फी और जेवियर बार्टलेट.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.