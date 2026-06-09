Bangladesh vs Australia, 1st ODI Match Live Score Update: ढाका में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा हैं सीरीज का पहला मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st ODI Match Live Scorecard Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 9 जून को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमों ने अपने-अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया को सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ट्रैविस हेड और मिचेल मार्श टीम का हिस्सा नहीं हैं. मिचेल मार्श चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर हैं, जबकि ट्रैविस हेड को निजी कारणों से आराम दिया गया है. ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी जोश इंग्लिस करेंगे. दूसरी तरफ मेजबान बांग्लादेश की कमान मेहदी हसन मिराज के हाथों में होगी. ऐसे में जोश इंग्लिस (Josh Inglis) टीम की कप्तानी करेंगे. दूसरी तरफ बांग्लादेश की कमान मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) के हाथों में होगी. दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करना चाहेंगी. यह भी पढ़ें: Australia vs Bangladesh 1st ODI Match Stats And Preview: पहले वनडे में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे मुकाबले में दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी. मेजबान बांग्लादेश घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगा. वहीं ऑस्ट्रेलिया की युवा टीम अपने नए खिलाड़ियों के साथ शानदार शुरुआत करने की कोशिश करेगी. वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 24 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें ऑस्ट्रेलिया ने 20 मैच जीते हैं, जबकि बांग्लादेश को 4 मुकाबलों में सफलता मिली है. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आता है.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard)

बांग्लादेश की टीम में मेहदी हसन मिराज, नजमुल हुसैन शांतो और तौहीद हृदोय जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और रिशाद हुसैन अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम में जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन और कैमरून ग्रीन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में एडम जम्पा, नाथन एलिस और टॉड मर्फी टीम को मजबूती प्रदान करते हैं.

शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम की पिच इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकती है. आमतौर पर यहां की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. मैच आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाजों को रन बनाने में कठिनाई हो सकती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है. इस पिच पर 250 से 270 रन का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जाता है.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.