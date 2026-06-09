Bangladesh vs Australia, 1st ODI Match Key Players To Watch Out: ढाका में कल बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st ODI Match Key Players To Watch: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 9 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है. स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की कमान जोश इंग्लिस (Josh Inglis) के कंधों पर होगी. वहीं बांग्लादेश की अगुवाई मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) करेंगे. यह भी पढ़ें: West Indies vs Sri Lanka Dream11 Prediction, 3rd ODI Match: जमैका में कल वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन धुरंधरों को चुनकर बनाएं मजबूत फैंटेसी 11 टीम

ऑस्ट्रेलिया ने इस दौरे के लिए अपने कई प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया है. ट्रैविस हेड निजी कारणों से उपलब्ध नहीं हैं, जबकि मिचेल मार्श चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर हैं. दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम घरेलू परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चुनौती देने के इरादे से मैदान में उतरेगी. बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ढाका में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए जीत के साथ शुरुआत करना अहम होगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को सिर्फ 4 मैचों में सफलता मिली है.

बांग्लादेश की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी. बल्लेबाजी में मेहदी हसन मिराज, नजमुल हुसैन शांतो और तौहीद हृदोय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद टीम की ताकत होंगे.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (BAN vs AUS Key Players To Watch)

बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज इस मुकाबले के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक होंगे. वह बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. वहीं नजमुल हुसैन शांतो और तौहीद हृदोय से भी टीम को बड़ी पारी की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद अहम भूमिका निभा सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जोश इंग्लिस पर बल्लेबाजी की बड़ी जिम्मेदारी होगी. एलेक्स कैरी और मार्नस लाबुशेन भी टीम के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. वहीं ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने की क्षमता रखते हैं.

गेंदबाजी में एडम जम्पा ऑस्ट्रेलिया के तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं. ढाका की स्पिन मददगार पिच पर उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी. इसके अलावा नाथन एलिस और जेवियर बार्टलेट भी विकेट निकालने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

बांग्लादेश की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी. बल्लेबाजी में मेहदी हसन मिराज, नजमुल हुसैन शांतो और तौहीद हृदोय से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और रिशाद हुसैन विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं.

दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम भले ही कई वरिष्ठ खिलाड़ियों के बिना मैदान में उतरेगी, लेकिन उसके पास मैच जिताने वाले कई खिलाड़ी मौजूद हैं. जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन और कैमरून ग्रीन बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि एडम जम्पा और नाथन एलिस गेंदबाजी विभाग में अहम भूमिका निभाएंगे.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 1st ODI Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: नजमुल हुसैन शांतो, तंजीद हसन, तौहीद हृदोय, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), जाकेर अली (विकेटकीपर), महमूदुल्लाह, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, हसन महमूद और तनजिम हसन साकिब.

ऑस्ट्रेलिया: जोश इंग्लिस (कप्तान/विकेटकीपर), एलेक्स कैरी, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, मैट शॉर्ट, कूपर कॉनॉली, लियाम स्कॉट, नाथन एलिस, एडम जम्पा, टॉड मर्फी और जेवियर बार्टलेट.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.