Bangladesh vs Australia, 1st ODI Match Dhaka Weather Update: ढाका में बारिश बनेगी विलेन या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुफ्त? पहले वनडे से पहले जानें मौसम और पिच का हाल

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Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st ODI Match Dhaka Weather Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 9 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है. स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की कमान जोश इंग्लिस (Josh Inglis) संभालेंगे. वहीं मेजबान बांग्लादेश की अगुवाई मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) करेंगे. यह भी पढ़ें: Australia vs Bangladesh ODI Series 2026: बांग्लादेश सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, हेड-मार्श बाहर, 25 वर्षीय टॉड मर्फी को पहली बार मौका

ऑस्ट्रेलिया इस दौरे पर कई बड़े खिलाड़ियों के बिना उतरेगी. ट्रैविस हेड को निजी कारणों से आराम दिया गया है, जबकि मिचेल मार्श चोट के चलते वनडे सीरीज नहीं खेल पाएंगे. दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम घरेलू परिस्थितियों में कंगारू टीम को कड़ी चुनौती देने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ढाका में खेला जाएगा. दोनों टीमों की नजरें जीत के साथ सीरीज का आगाज करने पर होंगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को सिर्फ 4 मैचों में सफलता मिली है.

बांग्लादेश की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी. बल्लेबाजी में मेहदी हसन मिराज, नजमुल हुसैन शांतो और तौहीद हृदोय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद टीम की ताकत होंगे.

ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन, एलेक्स कैरी और कैमरून ग्रीन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. गेंदबाजी में एडम जम्पा, नाथन एलिस और जेवियर बार्टलेट अहम भूमिका निभा सकते हैं.

शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Shere Bangla National Stadium Pitch Report)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच पारंपरिक रूप से स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को भी कुछ सहायता मिल सकती है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजों के लिए रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है. इस विकेट पर 250 से 270 रन का स्कोर प्रतिस्पर्धी साबित हो सकता है.

ढाका का मौसम (Dhaka Weather Update)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला ढाका में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार मुकाबले के दौरान आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है. बीच-बीच में हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है, लेकिन पूरे मुकाबले के धुलने की आशंका कम है. तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि आर्द्रता काफी अधिक रहने की उम्मीद है. ऐसे में खिलाड़ियों की फिटनेस भी अहम भूमिका निभाएगी.

बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन मिराज और तौहीद हृदोय की बल्लेबाजी पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं मुस्तफिजुर रहमान गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश इंग्लिस, कैमरून ग्रीन और एडम जम्पा मैच विनर साबित हो सकते हैं. इसके अलावा टॉड मर्फी पर भी सबकी नजरें रहेंगी, जिन्हें पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 1st ODI Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: नजमुल हुसैन शांतो, तंजीद हसन, तौहीद हृदोय, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), जाकेर अली (विकेटकीपर), महमूदुल्लाह, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, हसन महमूद और तनजिम हसन साकिब.

ऑस्ट्रेलिया: जोश इंग्लिस (कप्तान/विकेटकीपर), एलेक्स कैरी, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, मैट शॉर्ट, कूपर कॉनॉली, लियाम स्कॉट, नाथन एलिस, एडम जम्पा, टॉड मर्फी और जेवियर बार्टलेट.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.