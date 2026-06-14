Bangladesh vs Australia, 3rd ODI Match Key Players To Watch Out: आज बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd ODI Match Key Players To Watch: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. बांग्लादेश की टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने का इतिहास रच चुकी है. ऐसे में मेजबान टीम क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम सम्मान बचाने और सीरीज में पहली जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी. बांग्लादेश की कमान मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) के हाथों में है. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई जोश इंगलिस (Josh Inglis) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: West Indies vs Sri Lanka, 2nd T20I Match Winner Prediction: दूसरे टी20 मुकाबले में क्या श्रीलंका करेगा वापसी या वेस्टइंडीज जीतेगी सीरीज? मैच से पहले जानें कौनसी टीम है फेवरेट

बांग्लादेश ने पहले दोनों मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा बनाया है. दूसरे वनडे में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को 187 रन पर रोक दिया था. इसके बाद नजमुल हुसैन शांतो, सौम्य सरकार और तौहीद हृदय की अहम पारियों की बदौलत टीम ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी लगातार संघर्ष करती नजर आई है और टीम आखिरी मुकाबले में वापसी की उम्मीद लगाए हुए है.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला ढाका में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. बांग्लादेश क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया हार का सिलसिला रोकने की कोशिश करेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 3 मैचों में सफलता मिली है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला.

बांग्लादेश की टीम शानदार लय में नजर आ रही है. बल्लेबाजी में नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास और तौहीद हृदय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं मेहदी हसन मिराज और मोसद्देक हुसैन भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और नाहिद राणा टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (BAN vs AUS Key Players To Watch)

बांग्लादेश के लिए नजमुल हुसैन शांतो सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं. वह इस सीरीज में अब तक 108 रन बना चुके हैं और शानदार फॉर्म में हैं. कप्तान मेहदी हसन मिराज बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, जिन्होंने सीरीज में अब तक 5 विकेट चटकाए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्नस लाबुशेन पर सभी की नजरें रहेंगी. दूसरे वनडे में उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में 55 रन की अहम पारी खेली थी. कप्तान जोश इंगलिस और कैमरून ग्रीन भी टीम के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में नाथन एलिस और एडम जम्पा से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

बांग्लादेश की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी. बल्लेबाजी में नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास और तौहीद हृदय से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और नाहिद राणा विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं.

दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास भी कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं. जोश इंगलिस और कैमरून ग्रीन बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि नाथन एलिस और एडम जम्पा गेंदबाजी विभाग में अहम भूमिका निभाएंगे. मार्नस लाबुशेन एक बार फिर मध्यक्रम में टीम की उम्मीदों का केंद्र होंगे.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 3rd ODI Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन, नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास (विकेटकीपर), तौहीद हृदय, मोसद्देक हुसैन, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), तनवीर इस्लाम, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा.

ऑस्ट्रेलिया: मैथ्यू शॉर्ट, कूपर कोनोली, मार्नस लाबुशेन, जोश इंगलिस (कप्तान/विकेटकीपर), एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, मैट रेनशॉ, जेवियर बार्टलेट, राइली मेरेडिथ, नाथन एलिस और एडम जम्पा.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.