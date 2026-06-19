BAN vs AUS, 2nd T20I Match Winner Prediction: दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज बराबर कर पाएगा बांग्लादेश? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd T20I Match Winner Prediction: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 19 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है. पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार जीत दर्ज कर बढ़त हासिल की थी. ऐसे में बांग्लादेश की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया की नजर दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी. इस सीरीज में बांग्लादेश की कमान तौहीद हृदोय (Towhid Hridoy) के हाथों में है. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: IND vs AFG 3rd ODI Match Stats And Preview: तीसरे वनडे में भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी रोमांचक जंग, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही थी. ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों के सामने मेजबान टीम के बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर मुकाबले में जीत दर्ज की. अब बांग्लादेश घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर सीरीज बराबर करना चाहेगा. वहीं ऑस्ट्रेलिया जीत के साथ सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगा.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला चट्टोग्राम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह करो या मरो जैसा मुकाबला है. बांग्लादेश हार की स्थिति में सीरीज गंवा देगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया जीत के साथ ट्रॉफी अपने नाम कर लेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 12 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 8 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है.

बांग्लादेश की टीम पहले टी20 में हार झेलने के बाद इस मुकाबले में वापसी करना चाहेगी. बल्लेबाजी में तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन और तौहीद हृदोय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं शमीम हुसैन और परवेज हुसैन इमोन भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन और महेदी हसन टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

ये टीम मार सकती है बाजी (BAN vs AUS 2nd T20I Match Winner Prediction)

चट्टोग्राम की धीमी पिच पर स्पिन गेंदबाजों की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से बांग्लादेश को पूरी तरह दबाव में रखा था. मिचेल मार्श की कप्तानी और एडम ज़म्पा की शानदार फॉर्म टीम को मजबूत बनाती है. दूसरी ओर बांग्लादेश को घरेलू परिस्थितियों का फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी चिंता का विषय है. मौजूदा फॉर्म और टीम संतुलन को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

ऑस्ट्रेलिया की जीत की संभावना: 60%

बांग्लादेश की जीत की संभावना: 40%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 2nd T20I Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: तंजीद हसन तमीम, सौम्य सरकार, सैफ हसन, परवेज हुसैन इमोन (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय (कप्तान), शमीम हुसैन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, शोरिफुल इस्लाम, अब्दुल गफ्फार सकलैन और मुस्तफिजुर रहमान.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), कूपर कॉनॉली, मैट रेनशॉ, टिम डेविड, निखिल चौधरी, जोएल डेविस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन और एडम ज़म्पा.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.