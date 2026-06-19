BAN vs AUS, 2nd T20I Match Live Streaming In India: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगा बांग्लादेश, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मुकाबले का लुफ्त

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd T20I Match Live Streaming And Telecast Details: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 19 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. ऐसे में बांग्लादेश की टीम सीरीज बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया की नजर दूसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी. बांग्लादेश की कप्तानी तौहीद हृदोय (Towhid Hridoy) कर रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: IND vs AFG 3rd ODI Match Stats And Preview: तीसरे वनडे में भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी रोमांचक जंग, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 मुकाबले में हर विभाग में शानदार प्रदर्शन किया था. खासकर स्पिन गेंदबाजों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. दूसरी तरफ बांग्लादेश घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर सीरीज में वापसी करना चाहेगा. सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम और तौहीद हृदोय जैसे बल्लेबाजों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, जबकि गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन और महेदी हसन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला चट्टोग्राम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम होगा. बांग्लादेश हार की स्थिति में सीरीज गंवा देगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया जीत के साथ ट्रॉफी पर कब्जा जमा सकता है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 12 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 8 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है.

बांग्लादेश की टीम पहले टी20 में हार झेलने के बाद इस मुकाबले में वापसी करना चाहेगी. बल्लेबाजी में तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन और तौहीद हृदोय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं शमीम हुसैन और परवेज हुसैन इमोन भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन और महेदी हसन टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (BAN vs AUS 2nd T20I Match Date And Venue)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज यानी 19 जून को चट्टोग्राम के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (BAN vs AUS 2nd T20I Match Live TV Channel Telecast In India)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20 मुकाबले का भारत में किसी पारंपरिक टीवी चैनल पर प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा. फैंस मैच का आनंद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले सकते हैं.

भारत में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch BAN vs AUS 2nd T20I Match Live Streaming In India)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैच देखने के लिए यूजर्स को सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 2nd T20I Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: तंजीद हसन तमीम, सौम्य सरकार, सैफ हसन, परवेज हुसैन इमोन (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय (कप्तान), शमीम हुसैन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, शोरिफुल इस्लाम, अब्दुल गफ्फार सकलैन और मुस्तफिजुर रहमान.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), कूपर कॉनॉली, मैट रेनशॉ, टिम डेविड, निखिल चौधरी, जोएल डेविस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन और एडम ज़म्पा.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.