BAN vs AUS, 2nd T20I Match Key Players To Watch: दूसरे टी20 में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd T20I Match Key Players To Watch: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 19 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है. पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार जीत दर्ज कर बढ़त हासिल की थी. ऐसे में दोनों टीमें दूसरे मुकाबले में जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी. बांग्लादेश की टीम सीरीज में बराबरी करना चाहेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की नजर सीरीज अपने नाम करने पर होगी. इस सीरीज में बांग्लादेश की कमान तौहीद हृदोय (Towhid Hridoy) के हाथों में है. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: IND vs AFG, 3rd ODI Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा टीम इंडिया बनाम अफगानिस्तान का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही थी. ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों ने मेजबान टीम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने शानदार गेंदबाजी और संतुलित प्रदर्शन के दम पर मुकाबला अपने नाम किया. अब बांग्लादेश घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर वापसी करना चाहेगा.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला चट्टोग्राम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है. बांग्लादेश हार की स्थिति में सीरीज गंवा सकता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जीत के साथ ट्रॉफी अपने नाम कर सकता है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 12 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 8 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है.

बांग्लादेश की टीम पहले मुकाबले में हार झेलने के बाद वापसी करना चाहेगी. बल्लेबाजी में तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन और तौहीद हृदोय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं शमीम हुसैन और परवेज हुसैन इमोन भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन और महेदी हसन टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (BAN vs AUS Key Players To Watch)

बांग्लादेश के कप्तान तौहीद हृदोय पर सभी की निगाहें रहेंगी. पहले मुकाबले में वह बड़ी पारी नहीं खेल सके थे, लेकिन दूसरे मैच में उनसे कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी. इसके अलावा सैफ हसन और तंजीद हसन तमीम टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगे. गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान और रिशाद हुसैन बांग्लादेश के सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. दोनों गेंदबाज इस धीमी पिच पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखते हैं.

ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान मिचेल मार्श सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं. चोट से वापसी के बाद उन्होंने टीम को बेहतरीन नेतृत्व दिया है. वहीं जोश इंग्लिस अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में एडम ज़म्पा और जोएल डेविस पर खास नजरें रहेंगी. पहले मुकाबले में जोएल डेविस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट झटके थे. वहीं एडम ज़म्पा इस विकेट पर फिर से बड़ा प्रभाव छोड़ सकते हैं.

बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम की पिच गेंदबाजों, खासकर स्पिनरों के लिए मददगार मानी जाती है. विकेट धीमा रहने के कारण बल्लेबाजों को रन बनाने में परेशानी हो सकती है. ऐसे में बल्लेबाजों को धैर्य के साथ खेलना होगा. इस पिच पर 150 से 160 रन का स्कोर भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 2nd T20I Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: तंजीद हसन तमीम, सौम्य सरकार, सैफ हसन, परवेज हुसैन इमोन (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय (कप्तान), शमीम हुसैन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, शोरिफुल इस्लाम, अब्दुल गफ्फार सकलैन और मुस्तफिजुर रहमान.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), कूपर कॉनॉली, मैट रेनशॉ, टिम डेविड, निखिल चौधरी, जोएल डेविस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन और एडम ज़म्पा.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.