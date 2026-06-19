BAN vs AUS, 2nd T20I Match Chattogram Pitch Report: चट्टोग्राम की पिच पर बरसेंगे रन या गेंदबाज मचाएंगे कहर? दूसरे टी20 से पहले जानें पिच रिपोर्ट

दाम्बुला स्टेडियम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd T20I Match Chattogram Pitch Report: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 19 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है. पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार जीत दर्ज कर बढ़त हासिल की थी. ऐसे में बांग्लादेश की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया की नजर दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी. इस सीरीज में बांग्लादेश की कमान तौहीद हृदोय (Towhid Hridoy) के हाथों में है. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: IND vs AFG, 3rd ODI Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा टीम इंडिया बनाम अफगानिस्तान का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही थी. ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों के सामने मेजबान टीम के बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर मुकाबले में जीत दर्ज की. अब बांग्लादेश घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर सीरीज बराबर करना चाहेगा. वहीं ऑस्ट्रेलिया जीत के साथ सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगा.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला चट्टोग्राम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है. बांग्लादेश हार की स्थिति में सीरीज गंवा देगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम कर सकता है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 12 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 8 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है.

बांग्लादेश की टीम पहले टी20 में हार झेलने के बाद वापसी करना चाहेगी. बल्लेबाजी में तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन और तौहीद हृदोय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं शमीम हुसैन और परवेज हुसैन इमोन भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन और महेदी हसन टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium Pitch Report)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 19 जून को खेला चट्टोग्राम के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच आमतौर पर गेंदबाजों के लिए मददगार रहती है. धीमी सतह होने के कारण बल्लेबाजों को खुलकर रन बनाने में परेशानी होती है. खासकर स्पिन गेंदबाजों को इस विकेट पर काफी सहायता मिलती है. ऐसे में बल्लेबाजों को धैर्य के साथ खेलना होगा. इस पिच पर 150 से 160 रन का स्कोर चुनौतीपूर्ण माना जा सकता है.

चट्टोग्राम का मौसम (Chattogram Weather Update)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 19 जून को खेला चट्टोग्राम के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार मुकाबले के दौरान आसमान में बादल छाए रह सकते हैं. हालांकि भारी बारिश की संभावना कम है. तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जबकि आर्द्रता अधिक रहने के कारण खिलाड़ियों को उमस का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में फैंस को पूरे 20-20 ओवर का रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

बांग्लादेश के लिए तौहीद हृदोय और सैफ हसन की बल्लेबाजी पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं मुस्तफिजुर रहमान गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल मार्श, एडम ज़म्पा और जोएल डेविस मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 2nd T20I Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: तंजीद हसन तमीम, सौम्य सरकार, सैफ हसन, परवेज हुसैन इमोन (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय (कप्तान), शमीम हुसैन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, शोरिफुल इस्लाम, अब्दुल गफ्फार सकलैन और मुस्तफिजुर रहमान.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), कूपर कॉनॉली, मैट रेनशॉ, टिम डेविड, निखिल चौधरी, जोएल डेविस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन और एडम ज़म्पा.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.