BAN vs AUS, 1st T20I Match Winner Prediction: पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर विजयी आगाज करेगा ऑस्ट्रेलिया? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st T20I Match Winner Prediction: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चटगांव (Chattogram) के बीर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. हाल ही में संपन्न हुई वनडे सीरीज में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर इतिहास रच दिया था. ऐसे में लिटन दास (Litton Das) की कप्तानी वाली बांग्लादेश टीम टी20 सीरीज में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी. जबकि, मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W, T20 World Cup 2026 Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

वनडे सीरीज में बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से मात दी थी. यह पहली बार था जब बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई वनडे सीरीज जीती थी. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 फॉर्मेट में नए जोश और अनुभव के साथ मैदान में उतरेगी. मिशेल मार्श की वापसी से टीम को मजबूती मिली है, जबकि टिम डेविड और आरोन हार्डी जैसे खिलाड़ी भी टीम में शामिल हैं.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला चटगांव में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. बांग्लादेश घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जीत दर्ज करना चाहेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की हार का बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 11 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 7 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है.

बांग्लादेश की टीम को लिटन दास, तंजीद हसन और तौहीद हृदोय से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और शरीफुल इस्लाम अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को मिशेल मार्श, जोश इंगलिस और टिम डेविड से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

चटगांव स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Chattogram Stadium Pitch Report)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला बीर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. शुरुआती ओवरों में बल्लेबाज खुलकर रन बना सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है विकेट धीमा होने लगता है. ऐसे में स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है. पिछले 12 महीनों में इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 159 रन रहा है. 170 रन के आसपास का स्कोर चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है.

बांग्लादेश के लिए लिटन दास, तौहीद हृदोय और मुस्तफिजुर रहमान पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल मार्श, जोश इंगलिस और नाथन एलिस अहम भूमिका निभा सकते हैं. मिशेल मार्श और तस्कीन अहमद के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं लिटन दास और एडम जम्पा के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है.

ये टीम मार सकती है बाजी (BAN vs AUS 1st T20I Match Winner Prediction)

बांग्लादेश की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगी. टीम के पास अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण मौजूद है, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. हालांकि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी लाइनअप ज्यादा मजबूत और आक्रामक नजर आती है. मिशेल मार्श की वापसी से टीम को अतिरिक्त मजबूती मिली है. मौजूदा टीम संयोजन, बल्लेबाजी गहराई और अनुभव को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

ऑस्ट्रेलिया की जीत की संभावना: 60%

बांग्लादेश की जीत की संभावना: 40%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 1st T20I Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान/विकेटकीपर), तंजीद हसन, परवेज इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम.

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, टिम डेविड, एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, आरोन हार्डी, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, बेन ड्वारशुइस और एडम जम्पा.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.