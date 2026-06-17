BAN vs AUS, 1st T20I Match Preview: वनडे सीरीज हारने के बाद वापसी की तलाश में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश की नजर जीत के साथ आगाज पर; मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st T20I Match Preview Details: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चटगांव (Chattogram) के बीर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर इतिहास रचा था. ऐसे में लिटन दास (Litton Das) की कप्तानी वाली बांग्लादेश टीम टी20 सीरीज में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) के कंधों पर होगी, जो चोट से वापसी कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W T20 World Cup 2026 10th Match Stats And Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और नीदरलैंड के बीच होगी टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला चटगांव में खेला जाएगा. वनडे सीरीज जीतने के बाद मेजबान टीम का आत्मविश्वास काफी ऊंचा होगा. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 फॉर्मेट में वापसी करते हुए सीरीज का विजयी आगाज करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 11 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 7 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मैचों में सफलता मिली है. हालांकि साल 2021 में बांग्लादेश ने घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से टी20 सीरीज में हराया था.

बांग्लादेश की टीम को लिटन दास, तंजीद हसन, तौहीद हृदोय और मेहदी हसन मिराज से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और शरीफुल इस्लाम अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को मिशेल मार्श, जोश इंगलिस, टिम डेविड और कैमरून ग्रीन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में नाथन एलिस और एडम जम्पा टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

चटगांव स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Chattogram Stadium Pitch Report)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला चटगांव के बीर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. शुरुआत में बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट खेल सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है विकेट धीमा होता जाता है. ऐसे में स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है. पिछले 12 महीनों में यहां पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 159 रन रहा है. इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने हाल के मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया है.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (BAN vs AUS Key Players To Watch Out): बांग्लादेश के लिए लिटन दास, मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल मार्श, जोश इंगलिस और नाथन एलिस अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): मिशेल मार्श और मुस्तफिजुर रहमान के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं लिटन दास और नाथन एलिस के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है. इसके अलावा जोश इंगलिस और तस्कीन अहमद की भिड़ंत भी फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (BAN vs AUS 1st T20I Match Date And Venue)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला आज यानी 17 जून को चटगांव के बीर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से 30 मिनट पहले होगा.

भारत में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (BAN vs AUS 1st T20I Match Live TV Channel Telecast In India)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टी20 मुकाबले के टीवी प्रसारण को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. फैंस को प्रसारण से जुड़ी नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक ब्रॉडकास्टर के अपडेट पर नजर रखनी चाहिए.

भारत में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch BAN vs AUS 1st T20I Match Live Streaming In India)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 1st T20I Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान/विकेटकीपर), तंजीद हसन, परवेज इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, मेहदी हसन मिराज, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम.

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, टिम डेविड, एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, आरोन हार्डी, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, बेन ड्वारशुइस और एडम जम्पा.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.