BAN vs AUS Dream11 Prediction 1st T20I Match: चटगांव में आज बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी रोमांचक जंग, इन धुरंधरों को चुनकर बनाएं मजबूत फैंटेसी 11 टीम

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st T20I Match Dream11 Prediction: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चटगांव (Chattogram) के बीर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर इतिहास रचा था. ऐसे में लिटन दास (Litton Das) की कप्तानी वाली बांग्लादेश टीम टी20 सीरीज में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी. जबकि, मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W T20 World Cup 2026 10th Match Stats And Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और नीदरलैंड के बीच होगी टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

वनडे सीरीज में बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था. यह पहली बार था जब बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी वनडे सीरीज में जीत दर्ज की थी. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 फॉर्मेट में नए जोश के साथ मैदान में उतरेगी. मिशेल मार्श की वापसी से टीम को मजबूती मिली है, जबकि टिम डेविड और आरोन हार्डी जैसे खिलाड़ी भी टीम में शामिल हैं.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला चटगांव में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. बांग्लादेश घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जीत दर्ज करना चाहेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की हार का बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 11 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 7 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है.

बांग्लादेश की टीम को लिटन दास, तंजीद हसन और तौहीद हृदोय से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और शरीफुल इस्लाम अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को मिशेल मार्श, जोश इंगलिस और टिम डेविड से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया पिच रिपोर्ट (BAN vs AUS Pitch Report)

चटगांव की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. नई गेंद से बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है विकेट धीमा हो जाता है. ऐसे में स्पिन गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद मिलने की संभावना रहती है. पिछले 12 महीनों में इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 159 रन रहा है. 170 रन के आसपास का स्कोर चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया ड्रीम11 टीम सुझाव (BAN vs AUS Dream11 Team Prediction)

विकेटकीपर: जोश इंगलिस, लिटन दास

बल्लेबाज: मिशेल मार्श, तौहीद हृदोय, तंजीद हसन, टिम डेविड

ऑलराउंडर: आरोन हार्डी, मेहदी हसन मिराज

गेंदबाज: मुस्तफिजुर रहमान, नाथन एलिस, एडम जम्पा

कप्तान (Captain): मिशेल मार्श

उपकप्तान (Vice Captain): जोश इंगलिस

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले के लिए संभावित बेस्ट पिक्स (BAN vs AUS Top Fantasy Picks)

मिशेल मार्श की वापसी ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी मजबूती है और वह बल्ले से बड़ा स्कोर बना सकते हैं. जोश इंगलिस टी20 फॉर्मेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और विकेटकीपिंग से भी अतिरिक्त अंक दिला सकते हैं. बांग्लादेश के लिए लिटन दास और तौहीद हृदोय अहम बल्लेबाज होंगे. गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान और नाथन एलिस विकेट निकालकर फैंटेसी टीम को बड़े अंक दिला सकते हैं. वहीं एडम जम्पा मध्य ओवरों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 1st T20I Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान/विकेटकीपर), तंजीद हसन, परवेज इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम.

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, टिम डेविड, एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, आरोन हार्डी, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, बेन ड्वारशुइस और एडम जम्पा.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.