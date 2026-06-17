BAN vs AUS, 1st T20I Match Chattogram Pitch Report: चटगांव में बल्लेबाजों का चलेगा बल्ला या गेंदबाज मचाएंगे धमाल? रोमांचक मुकाबले से पहले जानें पिच का मिजाज

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st T20I Match Chattogram Pitch Report: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चटगांव (Chattogram) के बीर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर इतिहास रचा था. ऐसे में लिटन दास (Litton Das) की कप्तानी वाली बांग्लादेश टीम टी20 सीरीज में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी. जबकि, मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W, T20 World Cup 2026 Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

वनडे सीरीज में बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से मात दी थी. मेजबान टीम ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी वनडे सीरीज में जीत दर्ज की थी. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 फॉर्मेट में नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरेगी और सीरीज का विजयी आगाज करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला चटगांव में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है. बांग्लादेश घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जीत दर्ज करना चाहेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की हार का बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 11 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 7 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि बांग्लादेश को 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है.

बांग्लादेश की टीम को लिटन दास, तंजीद हसन और तौहीद हृदोय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और शरीफुल इस्लाम अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को मिशेल मार्श, जोश इंगलिस और टिम डेविड से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

चटगांव स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Chattogram Stadium Pitch Report)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला बीर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. शुरुआत में बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट खेल सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है विकेट धीमा होता जाता है. ऐसे में स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है. पिछले 12 महीनों में यहां पहली पारी का औसत स्कोर करीब 159 रन रहा है. इस मैदान पर हाल के मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को भी सफलता मिली है.

चटगांव का मौसम (Chattogram Weather Update)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला आज चटगांव में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार मुकाबले के दौरान बादल छाए रहने और दोपहर में हल्की बारिश की संभावना है. हालांकि भारी बारिश की कोई बड़ी आशंका नहीं है. तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. ऐसे में मौसम मैच पर थोड़ा असर डाल सकता है, लेकिन फैंस को पूरे मुकाबले की उम्मीद रहेगी.

बांग्लादेश के लिए लिटन दास और तौहीद हृदोय की बल्लेबाजी पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल मार्श, जोश इंगलिस और टिम डेविड सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज होंगे, जबकि नाथन एलिस और एडम जम्पा अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख बदल सकते हैं. बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 1st T20I Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान/विकेटकीपर), तंजीद हसन, परवेज इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम.

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, टिम डेविड, एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, आरोन हार्डी, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, बेन ड्वारशुइस और एडम जम्पा.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.