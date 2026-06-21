BAN vs AUS, 3rd T20I Match Live Toss And Scorecard: चट्टोग्राम में बांग्लादेश के कप्तान तौहीद हृदोय ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd T20I Match Live Toss And Scorecard Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (BAN vs AUS) के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 21 जून को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बिर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में खेला जा रहा है. दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 7 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली थी. ऐसे में मेजबान टीम के लिए यह मुकाबला सम्मान बचाने का है, जबकि ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरी है. बांग्लादेश की अगुवाई तौहीद हृदोय (Towhid Hridoy) कर रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) के कंधों पर है. इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान तौहीद हृदोय ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रही हैं. यह भी पढ़ें: IND vs AFG 3rd ODI: रोहित शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा ने रचा इतिहास, भारत के वनडे इतिहास में सिर्फ तीसरी बार बना ऐसा अनोखा रिकॉर्ड

चट्टोग्राम में बांग्लादेश ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 3rd T20I Match Playing)

बांग्लादेश: तंज़ीद हसन तमीम, सैफ हसन, नुरुल हसन, परवेज़ हुसैन इमोन (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय (कप्तान), शमीम हुसैन, नसुम अहमद, रिशद हुसैन, नाहिद राणा, शोरफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद.

ऑस्ट्रेलिया: जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मिचेल मार्श (कप्तान), कूपर कोनोली, मैट रेनशॉ, टिम डेविड, निखिल चौधरी, जोएल डेविस, एरन हार्डी, नाथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन, एडम ज़म्पा.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard)

तीन मैचों की टी20 सीरीज के इस आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया आमने-सामने हैं. टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 13 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 9 मैच जीते हैं, जबकि बांग्लादेश को 4 मुकाबलों में जीत मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आता है.

बांग्लादेश की टीम में सैफ हसन, तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन और तौहीद हृदोय जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन और नसुम अहमद अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम में मिशेल मार्श, जोश इंगलिस, मैट रेनशॉ और टिम डेविड जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में एडम जम्पा और नाथन एलिस टीम को मजबूती प्रदान करते हैं.

बिर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम की पिच इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकती है. इस सीरीज में पिच धीमी रही है और स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिली है. बल्लेबाजों को शुरुआत में संभलकर खेलना पड़ता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है. इस पिच पर 170 से 180 रन का स्कोर भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.