BAN vs AUS, 3rd T20I Match Live Streaming In India: क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश की नजरें सम्मान बचाने पर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मुकाबले का लुफ्त

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd T20I Match Live Streaming And Telecast Details: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 21 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बिर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है. दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 7 रन से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली थी. ऐसे में मेजबान टीम आखिरी मुकाबला जीतकर सम्मान बचाने की कोशिश करेगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगा. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई तौहीद हृदोय (Towhid Hridoy) कर रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: IND vs AFG, 3rd ODI Match Scorecard: चेन्नई में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से दी करारी शिकस्त, 3-0 से सीरीज किया अपने नाम; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

वनडे सीरीज में हार झेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने टी20 सीरीज में शानदार वापसी की है. कंगारू टीम ने दोनों मुकाबलों में दबदबा बनाते हुए सीरीज पर कब्जा जमाया है. दूसरे टी20 में मैट रेनशॉ और टिम डेविड की विस्फोटक पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 196 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था. जवाब में बांग्लादेश ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन टीम 7 रन से मुकाबला हार गई. ऐसे में आखिरी मुकाबले में दोनों टीमों के बीच एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला चट्टोग्राम में खेला जाएगा. बांग्लादेश की टीम जीत के साथ सीरीज का समापन करना चाहेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की नजरें क्लीन स्वीप पर टिकी होंगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 13 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है.

बांग्लादेश की टीम दूसरे टी20 में मिली करीबी हार के बाद वापसी करना चाहेगी. बल्लेबाजी में सैफ हसन, तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन और तौहीद हृदोय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन और नसुम अहमद गेंदबाजी विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (BAN vs AUS 3rd T20I Match Date And Venue)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मुकाबला आज यानी 21 जून को बिर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम, चट्टोग्राम में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (BAN vs AUS 3rd T20I Match Live TV Channel Telecast In India)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मुकाबला भारत में किसी भी टीवी चैनल पर लाइव प्रसारित नहीं किया जाएगा. फैंस इस मुकाबले का आनंद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उठा सकते हैं.

भारत में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch BAN vs AUS 3rd T20I Match Live Streaming In India)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैच देखने के लिए यूजर्स को सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 3rd T20I Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: सैफ हसन, तंजीद हसन, सौम्य सरकार, परवेज हुसैन इमोन (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय (कप्तान), शमीम हुसैन, अब्दुल गफ्फार सकलैन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा.

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मैट रेनशॉ, टिम डेविड, निखिल चौधरी, जोएल डेविस, एरॉन हार्डी, नाथन एलिस, एडम जम्पा और स्पेंसर जॉनसन.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.