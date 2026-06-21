BAN vs AUS, 3rd T20I Match Chattogram Weather Update: चट्टोग्राम में बारिश बनेगी बाधा या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुफ्त? सीरीज के आखिरी मैच से पहले जानें मौसम का हाल

Raipur Stadium

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd T20I Match Chattogram Weather Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 21 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बिर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है. दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 7 रन से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली थी. ऐसे में मेजबान बांग्लादेश की टीम सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया की नजरें क्लीन स्वीप पर होंगी. इस सीरीज में बांग्लादेश की कप्तानी तौहीद हृदोय (Towhid Hridoy) कर रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: IND-W vs SA-W T20 World Cup 2026 18th Match Stats And Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश ने शानदार संघर्ष किया था, लेकिन टीम 197 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 189 रन ही बना सकी. सैफ हसन, तंजीद हसन और तौहीद हृदोय ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन टीम जीत से चूक गई. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रेनशॉ और टिम डेविड ने दमदार प्रदर्शन किया. अब सीरीज के अंतिम मुकाबले में बांग्लादेश जीत के साथ समापन करना चाहेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरेगा.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला चट्टोग्राम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. बांग्लादेश अपनी प्रतिष्ठा बचाने उतरेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 3-0 की बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 13 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है.

बांग्लादेश की टीम दूसरे टी20 में मिली करीबी हार के बाद वापसी करना चाहेगी. बल्लेबाजी में सैफ हसन, तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन और तौहीद हृदोय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन और नसुम अहमद गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

बिर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium Pitch Report)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 21 जून को चट्टोग्राम के बिर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम में खेला जाएगा. चट्टोग्राम की पिच इस सीरीज में धीमी रही है और स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिली है. बल्लेबाजों को शुरुआत में रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है. हालांकि सेट होने के बाद बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में सफल रहे हैं. पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इसी मैदान पर 196 रन का स्कोर बनाया था. ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है. इस पिच पर 170 से 180 रन का स्कोर भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है.

चट्टोग्राम का मौसम (Chattogram Weather Update)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 21 जून को चट्टोग्राम के बिर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार मुकाबले के दौरान आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है. हल्की बारिश की आशंका बनी रह सकती है, लेकिन पूरे मुकाबले के धुलने की संभावना कम है. तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि आर्द्रता अधिक रहने की उम्मीद है. ऐसे में खिलाड़ियों को उमस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फैंस को पूरे मुकाबले का आनंद मिलने की उम्मीद है.

बांग्लादेश के लिए तौहीद हृदोय और सैफ हसन की बल्लेबाजी पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं मुस्तफिजुर रहमान गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रेनशॉ शानदार फॉर्म में हैं, जबकि एडम जम्पा और जोएल डेविस स्पिन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 3rd T20I Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: सैफ हसन, तंजीद हसन, सौम्य सरकार, परवेज हुसैन इमोन (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय (कप्तान), शमीम हुसैन, अब्दुल गफ्फार सकलैन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा.

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मैट रेनशॉ, टिम डेविड, निखिल चौधरी, जोएल डेविस, एरॉन हार्डी, नाथन एलिस, एडम जम्पा और स्पेंसर जॉनसन.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.