BAN vs AUS, 2nd T20I Match Scorecard: चट्टोग्राम में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के सामने रखा 197 रनों का टारगेट, मैट रेनशॉ ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd T20I Match Scorecard Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 19 जून को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बांग्लादेश को हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी. अब बांग्लादेश की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की नजर मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी. बांग्लादेश की कप्तानी तौहीद हृदोय (Towhid Hridoy) कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कमान मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: IND vs AFG 3rd ODI Match Stats And Preview: तीसरे वनडे में भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी रोमांचक जंग, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 12 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 8 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि बांग्लादेश को 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है. हालिया फॉर्म की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की थी.

दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. बांग्लादेश की टीम में तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन और तौहीद हृदोय जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन और महेदी हसन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम में जोश इंग्लिस, मिचेल मार्श और टिम डेविड जैसे बल्लेबाज शामिल हैं. गेंदबाजी में एडम ज़म्पा, नाथन एलिस और जोएल डेविस बांग्लादेशी बल्लेबाजों को चुनौती दे सकते हैं.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 44 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद मैट रेनशॉ और टिम डेविड ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 141 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 196 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैट रेनशॉ ने सबसे ज्यादा नाबाद 89 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान मैट रेनशॉ ने महज 52 गेंदों पर चार चौके और पांच छक्के लगाए. मैट रेनशॉ के अलावा टिम डेविड ने 45 रन बनाए.

दूसरी तरफ, बांग्लादेश की टीम को नसुम अहमद ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. बांग्लादेश की ओर से नसुम अहमद ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. नसुम अहमद के अलावा अब्दुल गफ्फार सकलैन, नाहिद राणा और मुस्तफिजुर रहमान ने एक-एक विकेट चटकाए. बांग्लादेश की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 197 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहेंगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: 196/5, 20 ओवर (मिचेल मार्श 20 रन, जोश इंग्लिस 11 रन, कूपर कोनोली 1 रन, टिम डेविड 45 रन, मैट रेनशॉ नाबाद 89 रन, निखिल चौधरी 8 रन और जोएल डेविस नाबाद 13 रन.)

बांग्लादेश की गेंदबाजी: (नसुम अहमद 2 विकेट, अब्दुल गफ्फार सकलैन 1 विकेट, नाहिद राणा 1 विकेट और मुस्तफिजुर रहमान 1 विकेट).

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.