BAN vs AUS, 2nd Match Dream11 Prediction: दूसरे टी20 में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन धुरंधरों को चुनकर बनाएं मजबूत फैंटेसी 11 टीम

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd T20I Match Dream11 Prediction: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 19 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है. पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार जीत दर्ज कर बढ़त हासिल की थी. ऐसे में दोनों टीमें दूसरे मुकाबले में जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी. बांग्लादेश की टीम सीरीज में बराबरी करना चाहेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की नजर सीरीज अपने नाम करने पर होगी. इस सीरीज में बांग्लादेश की कमान तौहीद हृदोय (Towhid Hridoy) के हाथों में है. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: IND vs AFG 3rd ODI Match Stats And Preview: तीसरे वनडे में भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी रोमांचक जंग, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही थी. ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों ने मेजबान टीम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने शानदार गेंदबाजी और संतुलित प्रदर्शन के दम पर मुकाबला अपने नाम किया. अब बांग्लादेश घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर वापसी करना चाहेगा.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला चट्टोग्राम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है. बांग्लादेश हार की स्थिति में सीरीज गंवा सकता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जीत के साथ ट्रॉफी अपने नाम कर सकता है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 12 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 8 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है.

बांग्लादेश की टीम पहले मुकाबले में हार झेलने के बाद वापसी करना चाहेगी. बल्लेबाजी में तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन और तौहीद हृदोय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं शमीम हुसैन और परवेज हुसैन इमोन भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन और महेदी हसन टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया पिच रिपोर्ट (BAN vs AUS Pitch Report)

बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम की पिच गेंदबाजों, खासकर स्पिनरों के लिए मददगार मानी जाती है. विकेट धीमा रहने के कारण बल्लेबाजों को रन बनाने में परेशानी हो सकती है. बल्लेबाजों को शुरुआत में समय बिताना होगा. ऐसे में 150 से 160 रन का स्कोर भी मैच जिताने वाला साबित हो सकता है.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया ड्रीम11 टीम सुझाव (BAN vs AUS Dream11 Team Prediction)

विकेटकीपर: जोश इंग्लिस, परवेज हुसैन इमोन

बल्लेबाज: तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन, मैट रेनशॉ

ऑलराउंडर: मिचेल मार्श, कूपर कॉनॉली, महेदी हसन

गेंदबाज: एडम ज़म्पा, मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन

कप्तान (Captain): मिचेल मार्श

उपकप्तान (Vice Captain): एडम ज़म्पा.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले के लिए संभावित बेस्ट पिक्स (BAN vs AUS Top Fantasy Picks)

मिचेल मार्श की वापसी से ऑस्ट्रेलिया को मजबूती मिली है और वह बल्ले से बड़ा स्कोर बना सकते हैं. जोश इंग्लिस शानदार फॉर्म में हैं और विकेटकीपिंग के साथ बल्लेबाजी में भी अहम योगदान दे सकते हैं. एडम ज़म्पा इस धीमी पिच पर काफी प्रभावी साबित हो सकते हैं. बांग्लादेश की ओर से मुस्तफिजुर रहमान और रिशाद हुसैन विकेट निकालकर फैंटेसी टीम में बड़े अंक दिला सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 2nd T20I Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: तंजीद हसन तमीम, सौम्य सरकार, सैफ हसन, परवेज हुसैन इमोन (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय (कप्तान), शमीम हुसैन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, शोरिफुल इस्लाम, अब्दुल गफ्फार सकलैन और मुस्तफिजुर रहमान.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), कूपर कॉनॉली, मैट रेनशॉ, टिम डेविड, निखिल चौधरी, जोएल डेविस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन और एडम ज़म्पा.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.