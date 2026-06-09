BAN vs AUS, 1st ODI Match Live Streaming In India: आज बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st ODI Match Live Streaming And Telecast In India: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 9 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. इस वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमों ने अपने-अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया को सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ट्रैविस हेड और मिचेल मार्श टीम का हिस्सा नहीं हैं. मिचेल मार्श चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर हैं, जबकि ट्रैविस हेड को निजी कारणों से आराम दिया गया है. ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी जोश इंग्लिस करेंगे. दूसरी तरफ मेजबान बांग्लादेश की कमान मेहदी हसन मिराज के हाथों में होगी. यह भी पढ़ें: Australia vs Bangladesh ODI Series 2026: बांग्लादेश सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, हेड-मार्श बाहर, 25 वर्षीय टॉड मर्फी को पहली बार मौका

ऑस्ट्रेलिया ने इस दौरे के लिए अपने कई वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दिया है. नियमित कप्तान पैट कमिंस भी इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. वहीं ट्रैविस हेड और मिचेल मार्श की गैरमौजूदगी में टीम युवा खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी. दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम को चुनौती देना चाहेगी.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ढाका में खेला जाएगा. दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज का आगाज करना चाहेंगी. बांग्लादेश को घरेलू मैदान का फायदा मिलेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया नए कप्तान जोश इंग्लिस की अगुवाई में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मैचों में सफलता मिली है.

बांग्लादेश की टीम अपने घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा उठाना चाहेगी. बल्लेबाजी में मेहदी हसन मिराज, नजमुल हुसैन शांतो और तौहीद हृदोय से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन, एलेक्स कैरी और कैमरून ग्रीन बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे. गेंदबाजी में एडम जम्पा, नाथन एलिस और जेवियर बार्टलेट टीम की ताकत होंगे. वहीं 25 वर्षीय टॉड मर्फी पहली बार वनडे टीम में शामिल किए गए हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (BAN vs AUS 1st ODI Match Date And Venue)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला आज यानी 9 जून को शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम, ढाका में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (BAN vs AUS 1st ODI Match Live TV Channel Telecast In India)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत में इस सीरीज के मुकाबलों का पारंपरिक टीवी प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा. फैंस मैच का आनंद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले सकते हैं.

भारत में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch BAN vs AUS 1st ODI Match Live Streaming In India)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैच देखने के लिए यूजर्स को सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 1st ODI Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: नजमुल हुसैन शांतो, तंजीद हसन, तौहीद हृदोय, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), जाकेर अली (विकेटकीपर), महमूदुल्लाह, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, हसन महमूद और तनजिम हसन साकिब.

ऑस्ट्रेलिया: जोश इंग्लिस (कप्तान), एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, मैट शॉर्ट, कूपर कॉनॉली, लियाम स्कॉट, नाथन एलिस, एडम जम्पा, टॉड मर्फी और जेवियर बार्टलेट.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.