AUS-W vs SA-W, ICC T20 World Cup 2026 3rd Match Manchester Weather Update: मैनचेस्टर में बारिश बनेगी बाधा या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुफ्त? महिला टी20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले से पहले जानें मौसम और पिच का हाल

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Australia Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 3rd Match Manchester Weather Update: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड (Emirates Old Trafford Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी20 विश्व कप के इस बड़े मुकाबले में दो मजबूत टीमों की टक्कर देखने को मिलेगी. छह बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया महिला टीम जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. वहीं दक्षिण अफ्रीका महिला टीम पिछले टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने की यादों के साथ मैदान में उतरेगी. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तानी सोफी मोलिन्यूक्स (Sophie Molineux) कर रही हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की अगुवाई लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: AUS-W vs SA-W, ICC Women's T20 World Cup 2026 3rd Match Live Streaming In India: आज महिला टी20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने होंगी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मुकाबले का लुफ्त

पिछले महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बड़ा उलटफेर किया था. ऐसे में यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम माना जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका एक बार फिर अपनी चुनौती पेश करना चाहेगा. दोनों टीमों के पास विश्व स्तरीय खिलाड़ी मौजूद हैं, जिससे मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है.

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जाएगा. दोनों टीमों की नजरें जीत के साथ अपने अभियान का आगाज करने पर होंगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला हेड टू हेड (AUS-W vs SA-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 11 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 2 मैचों में सफलता मिली है.

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की बल्लेबाजी में बेथ मूनी, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर और फोबे लिचफील्ड पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं गेंदबाजी में सोफी मोलिन्यूक्स, अलाना किंग और किम गर्थ टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगी. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की उम्मीदें लॉरा वोल्वार्ड्ट, मारीज़ान कैप और क्लो ट्रायन पर टिकी होंगी. गेंदबाजी में शबनिम इस्माइल, आयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा अहम भूमिका निभा सकती हैं.

एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट (Emirates Old Trafford Pitch Report)

ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच यह मुकाबला एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है और आउटफील्ड भी काफी तेज रहती है. हालांकि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को सीम और स्विंग मिलने की संभावना है. बाद में बल्लेबाजी अपेक्षाकृत आसान हो सकती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

मैनचेस्टर का मौसम (Manchester Weather Update)

ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान हल्की बारिश या गुजरती बौछारों की 20 प्रतिशत संभावना है. तापमान करीब 16 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जबकि आर्द्रता 65 प्रतिशत के आसपास रह सकती है. हालांकि फिलहाल पूरे मुकाबले के धुलने की कोई बड़ी आशंका नहीं है और फैंस को रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है.

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के लिए एलिस पेरी, बेथ मूनी और एश्ले गार्डनर पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के लिए लॉरा वोल्वार्ड्ट, मारीज़ान कैप और शबनिम इस्माइल अहम भूमिका निभा सकती हैं. ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS-W vs SA-W Match Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया महिला: जॉर्जिया वोल, बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेयरहैम, निकोला कैरी, सोफी मोलिन्यूक्स (कप्तान), किम गर्थ और अलाना किंग.

दक्षिण अफ्रीका महिला: सुने लूस, लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), डेन वैन नीकेर्क, नादिन डी क्लर्क, मारीज़ान कैप, क्लो ट्रायन, एनेरी डर्कसेन, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), शबनिम इस्माइल, नॉनकुलुलेको म्लाबा और आयाबोंगा खाका.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.