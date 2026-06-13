Australia Women vs South Africa Women, T20 World Cup 2026 3rd Match Live Score Update: महिला टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है महामुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 3rd Match Live Scorecard Update: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड (Emirates Old Trafford Cricket Ground) में खेला जा रहा है. महिला टी20 विश्व कप 2026 के इस अहम मुकाबले में दो मजबूत टीमों की टक्कर देखने को मिलेगी. छह बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया महिला टीम एक बार फिर खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. वहीं दक्षिण अफ्रीका महिला टीम हाल के आईसीसी टूर्नामेंटों में लगातार शानदार प्रदर्शन करती रही है और इस बार ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरी है. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तानी सोफी मोलिन्यूक्स (Sophie Molineux) कर रही हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की कमान लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: SCO-W vs IRE-W, ICC Women's T20 World Cup 2026 2nd Match Live Streaming In India: आज महिला टी20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने होंगी स्कॉटलैंड और आयरलैंड, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मुकाबले का लुफ्त

ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले पर क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी हुई हैं. दोनों टीमों के पास विश्व स्तरीय खिलाड़ी मौजूद हैं और दोनों अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगी. पिछले महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बाहर का रास्ता दिखाया था. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पास इस मुकाबले में हिसाब बराबर करने का मौका होगा. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका महिला टीम एक बार फिर बड़ा उलटफेर करने के इरादे से उतरेगी.

ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team Match Scorecard)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 11 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 9 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 2 मुकाबलों में जीत मिली है. दोनों टीमों की पिछली विश्व कप भिड़ंत सेमीफाइनल में हुई थी, जहां दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की थी. हालांकि ओवरऑल आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आता है.

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम में बेथ मूनी, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर और एनाबेल सदरलैंड जैसी अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में सोफी मोलिन्यूक्स, अलाना किंग और किम गर्थ अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका महिला टीम में लॉरा वोल्वार्ड्ट, मारीज़ान कैप, क्लो ट्रायन और डेन वैन नीकेर्क जैसी स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकती हैं. गेंदबाजी में शबनिम इस्माइल और आयाबोंगा खाका टीम के लिए अहम साबित हो सकती हैं.

एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड की पिच इस मुकाबले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. यह विकेट बल्लेबाजों के लिए अनुकूल माना जाता है, जहां अच्छी उछाल और तेज आउटफील्ड देखने को मिलती है. हालांकि मौसम में नमी रहने के कारण शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट मिलने की संभावना है. ऐसे में दोनों टीमों के बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.