Australia Women vs South Africa Women T20I Stats: महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team T20I Stats: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड (Emirates Old Trafford Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी20 विश्व कप के इस हाई-वोल्टेज मुकाबले पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी होंगी. पिछले महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बड़ा उलटफेर किया था. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम इस मुकाबले में बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तानी सोफी मोलिन्यूक्स (Sophie Molineux) कर रही हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की अगुवाई लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: AUS-W vs SA-W, ICC T20 World Cup 2026 3rd Match Preview: आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच महामुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम लंबे समय से महिला क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए हुए है और बड़े टूर्नामेंटों में उसका रिकॉर्ड शानदार रहा है. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है. दोनों टीमों के पास कई स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं, जिससे यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है.

ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जाएगा. दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान का आगाज करना चाहेंगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला हेड टू हेड (AUS-W vs SA-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 11 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को केवल 2 मैचों में सफलता मिली है.

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की बल्लेबाजी में बेथ मूनी, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर और फोबे लिचफील्ड पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं गेंदबाजी में सोफी मोलिन्यूक्स, अलाना किंग और किम गर्थ टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगी. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की उम्मीदें लॉरा वोल्वार्ड्ट, मारीज़ान कैप, क्लो ट्रायन और डेन वैन नीकेर्क पर टिकी होंगी.

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के आंकड़े (AUS-W vs SA-W T20I Stats)

कुल मुकाबले: 11

ऑस्ट्रेलिया महिला जीती: 9

दक्षिण अफ्रीका महिला जीती: 2

टाई मैच: 0

बेनतीजा मैच: 0

पिछले 5 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया महिला: 4 जीत

पिछले 5 मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका महिला: 1 जीत

एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है. हालांकि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को सीम और स्विंग मिलने की संभावना है. मौसम में नमी रहने के कारण गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद मिल सकती है. ऐसे में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के लिए एलिस पेरी, बेथ मूनी और एश्ले गार्डनर पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के लिए लॉरा वोल्वार्ड्ट, मारीज़ान कैप और शबनिम इस्माइल अहम भूमिका निभा सकती हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS-W vs SA-W Match Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया महिला: जॉर्जिया वोल, बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेयरहैम, निकोला कैरी, सोफी मोलिन्यूक्स (कप्तान), किम गर्थ और अलाना किंग.

दक्षिण अफ्रीका महिला: सुने लूस, लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), डेन वैन नीकेर्क, नादिन डी क्लर्क, मारीज़ान कैप, क्लो ट्रायन, एनेरी डर्कसेन, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), शबनिम इस्माइल, नॉनकुलुलेको म्लाबा और आयाबोंगा खाका.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.