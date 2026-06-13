AUS-W vs SA-W, ICC T20 World Cup 2026 3rd Match Winner Prediction: महिला टी20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले में क्या दक्षिण अफ्रीका फिर देगा ऑस्ट्रेलिया को मात? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 3rd Match Winner Prediction: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड (Emirates Old Trafford Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी20 विश्व कप के इस बड़े मुकाबले में दो मजबूत टीमों की टक्कर देखने को मिलेगी. पिछले महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बड़ा उलटफेर किया था. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम इस मुकाबले में उस हार का बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तानी सोफी मोलिन्यूक्स (Sophie Molineux) कर रही हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की अगुवाई लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: AUS-W vs SA-W, ICC T20 World Cup 2026 3rd Match Manchester Weather Update: मैनचेस्टर में बारिश बनेगी बाधा या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुफ्त? महिला टी20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले से पहले जानें मौसम और पिच का हाल

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम लंबे समय से विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए हुए है और बड़े टूर्नामेंटों में उसका रिकॉर्ड शानदार रहा है. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका महिला टीम पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुई है और आईसीसी टूर्नामेंटों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है. दोनों टीमों के पास मैच विनर खिलाड़ियों की भरमार है, जिससे यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है.

ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम होगा क्योंकि जीत के साथ टूर्नामेंट में लय हासिल करना उनका लक्ष्य रहेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला हेड टू हेड (AUS-W vs SA-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 11 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 2 मैचों में सफलता मिली है.

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की बल्लेबाजी में बेथ मूनी, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर और एनाबेल सदरलैंड पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं गेंदबाजी में सोफी मोलिन्यूक्स, अलाना किंग और किम गर्थ टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगी. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की उम्मीदें लॉरा वोल्वार्ड्ट, मारीज़ान कैप, क्लो ट्रायन और शबनिम इस्माइल पर टिकी होंगी.

एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को सीम और स्विंग मिलने की संभावना है. ऐसे में नई गेंद का सही इस्तेमाल करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है. मौसम में नमी भी गेंदबाजों की मदद कर सकती है.

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के लिए एलिस पेरी, बेथ मूनी और एश्ले गार्डनर पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के लिए लॉरा वोल्वार्ड्ट, मारीज़ान कैप और शबनिम इस्माइल अहम भूमिका निभा सकती हैं. एलिस पेरी और शबनिम इस्माइल के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है. वहीं लॉरा वोल्वार्ड्ट और सोफी मोलिन्यूक्स की टक्कर भी मैच का रुख तय कर सकती है.

ये टीम मार सकती है बाजी (AUS-W vs SA-W Match Winner Prediction)

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के पास बड़े मैचों का अनुभव, मजबूत बल्लेबाजी क्रम और संतुलित गेंदबाजी आक्रमण मौजूद है. हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है. हालांकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने पिछले टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपनी क्षमता साबित की थी. मौजूदा टीम संतुलन, अनुभव और बड़े मुकाबलों में प्रदर्शन को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. फिर भी दक्षिण अफ्रीका के पास उलटफेर करने की पूरी क्षमता है.

ऑस्ट्रेलिया महिला की जीत की संभावना: 60%

दक्षिण अफ्रीका महिला की जीत की संभावना: 40%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS-W vs SA-W Match Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया महिला: जॉर्जिया वोल, बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेयरहैम, निकोला कैरी, सोफी मोलिन्यूक्स (कप्तान), किम गर्थ और अलाना किंग.

दक्षिण अफ्रीका महिला: सुने लूस, लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), डेन वैन नीकेर्क, नादिन डी क्लर्क, मारीज़ान कैप, क्लो ट्रायन, एनेरी डर्कसेन, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), शबनिम इस्माइल, नॉनकुलुलेको म्लाबा और आयाबोंगा खाका.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.