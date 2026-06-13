AUS-W vs SA-W, ICC T20 World Cup 2026 3rd Match Key Players To Watch Out: महिला टी20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 3rd Match Key Players To Watch: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड (Emirates Old Trafford Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी20 विश्व कप के इस बड़े मुकाबले में दो मजबूत टीमों की टक्कर देखने को मिलेगी. पिछले महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बड़ा उलटफेर किया था. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम इस मुकाबले में बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तानी सोफी मोलिन्यूक्स (Sophie Molineux) कर रही हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की अगुवाई लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: AUS-W vs SA-W, ICC T20 World Cup 2026 3rd Match Preview: आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच महामुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम लंबे समय से महिला क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए हुए है. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने भी पिछले कुछ वर्षों में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. दोनों टीमों के पास कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, जिससे यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है.

ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम होगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला हेड टू हेड (AUS-W vs SA-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 11 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 2 मैचों में सफलता मिली है.

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की बल्लेबाजी में बेथ मूनी, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर और फोबे लिचफील्ड पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं गेंदबाजी में सोफी मोलिन्यूक्स, अलाना किंग और किम गर्थ टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगी. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की उम्मीदें लॉरा वोल्वार्ड्ट, मारीज़ान कैप, क्लो ट्रायन और शबनिम इस्माइल पर टिकी होंगी.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (AUS-W vs SA-W Key Players To Watch)

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के लिए एलिस पेरी सबसे बड़ी मैच विनर साबित हो सकती हैं. वह बल्ले और गेंद दोनों से टीम को मजबूती देती हैं. बेथ मूनी शीर्ष क्रम में बड़ी पारी खेलने की क्षमता रखती हैं, जबकि एश्ले गार्डनर अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से मुकाबले का रुख बदल सकती हैं.

दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की ओर से लॉरा वोल्वार्ड्ट पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. कप्तान के तौर पर वह टीम की बल्लेबाजी की धुरी हैं. मारीज़ान कैप अपने अनुभव और ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकती हैं. वहीं शबनिम इस्माइल अपनी तेज गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम जीत के साथ अपने अभियान का आगाज करना चाहेगी. बल्लेबाजी में बेथ मूनी, एलिस पेरी और फोबे लिचफील्ड से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में सोफी मोलिन्यूक्स, अलाना किंग और किम गर्थ विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं.

दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के पास भी कई अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं. लॉरा वोल्वार्ड्ट और मारीज़ान कैप बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगी, जबकि शबनिम इस्माइल और आयाबोंगा खाका गेंदबाजी विभाग में अहम भूमिका निभाएंगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS-W vs SA-W Match Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया महिला: जॉर्जिया वोल, बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेयरहैम, निकोला कैरी, सोफी मोलिन्यूक्स (कप्तान), किम गर्थ और अलाना किंग.

दक्षिण अफ्रीका महिला: सुने लूस, लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), डेन वैन नीकेर्क, नादिन डी क्लर्क, मारीज़ान कैप, क्लो ट्रायन, एनेरी डर्कसेन, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), शबनिम इस्माइल, नॉनकुलुलेको म्लाबा और आयाबोंगा खाका.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.