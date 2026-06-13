Australia Women vs South Africa Women Dream11 Prediction, T20 World Cup 2026 3rd Match: महिला टी20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन धुरंधरों को चुनकर बनाएं मजबूत फैंटेसी 11 टीम

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 3rd Match Dream11 Prediction: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड (Emirates Old Trafford Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी20 विश्व कप के इस बड़े मुकाबले में दो मजबूत टीमों की भिड़ंत देखने को मिलेगी. पिछले महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बड़ा उलटफेर किया था. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम इस मुकाबले में बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तानी सोफी मोलिन्यूक्स (Sophie Molineux) कर रही हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की अगुवाई लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: AUS-W vs SA-W, ICC T20 World Cup 2026 3rd Match Manchester Weather Update: मैनचेस्टर में बारिश बनेगी बाधा या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुफ्त? महिला टी20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले से पहले जानें मौसम और पिच का हाल

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम लंबे समय से महिला क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए हुए है. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका महिला टीम भी पिछले कुछ वर्षों में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है. दोनों टीमों के पास कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, जिससे यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है.

ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जाएगा. दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान का आगाज करना चाहेंगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला हेड टू हेड (AUS-W vs SA-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 11 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 2 मैचों में सफलता मिली है.

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की बल्लेबाजी में बेथ मूनी, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर और फोबे लिचफील्ड पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं गेंदबाजी में सोफी मोलिन्यूक्स, अलाना किंग और किम गर्थ टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगी. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की उम्मीदें लॉरा वोल्वार्ड्ट, मारीज़ान कैप, क्लो ट्रायन और शबनिम इस्माइल पर टिकी होंगी.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला पिच रिपोर्ट (AUS-W vs SA-W Pitch Report)

एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. हालांकि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को सीम और स्विंग मिल सकती है. मौसम में नमी रहने की वजह से गेंदबाजों को अतिरिक्त सहायता मिलने की संभावना है. ऐसे में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला ड्रीम11 टीम सुझाव (AUS-W vs SA-W Dream11 Team Prediction)

विकेटकीपर: बेथ मूनी, सिनालो जाफ्टा

बल्लेबाज: एलिस पेरी, लॉरा वोल्वार्ड्ट, फोबे लिचफील्ड, सुने लूस

ऑलराउंडर: एश्ले गार्डनर, मारीज़ान कैप

गेंदबाज: शबनिम इस्माइल, अलाना किंग, सोफी मोलिन्यूक्स

कप्तान (Captain): एलिस पेरी

उपकप्तान (Vice Captain): मारीज़ान कैप

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच मुकाबले के लिए संभावित बेस्ट पिक्स (AUS-W vs SA-W Top Fantasy Picks)

एलिस पेरी इस मुकाबले में बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दे सकती हैं. बेथ मूनी शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी करते हुए बड़ी पारी खेल सकती हैं. मारीज़ान कैप अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से फैंटेसी टीम में काफी अहम साबित हो सकती हैं. वहीं शबनिम इस्माइल नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता रखती हैं. एश्ले गार्डनर भी बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदल सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS-W vs SA-W Match Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया महिला: जॉर्जिया वोल, बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेयरहैम, निकोला कैरी, सोफी मोलिन्यूक्स (कप्तान), किम गर्थ और अलाना किंग.

दक्षिण अफ्रीका महिला: सुने लूस, लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), डेन वैन नीकेर्क, नादिन डी क्लर्क, मारीज़ान कैप, क्लो ट्रायन, एनेरी डर्कसेन, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), शबनिम इस्माइल, नॉनकुलुलेको म्लाबा और आयाबोंगा खाका.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.