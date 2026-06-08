Australia vs Bangladesh 1st ODI Match Stats And Preview: पहले वनडे में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, ODI Series 2026 Stats And Preview Details: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 9 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में बांग्लादेश की कप्तानी मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कमान जोश इंग्लिस (Josh Inglis) के हाथों में होगी. ट्रैविस हेड (Travis Head) और मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) की गैरमौजूदगी में ऑस्ट्रेलियाई टीम नए संयोजन के साथ मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई मेहदी हसन मेराज़ (Mehidy Hasan Miraz) कर रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान जोश इंग्लिश (Josh Inglis) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs Bangladesh ODI Series 2026: बांग्लादेश सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, हेड-मार्श बाहर, 25 वर्षीय टॉड मर्फी को पहली बार मौका

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ढाका में खेला जाएगा. मेजबान बांग्लादेश की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी. वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम कई वरिष्ठ खिलाड़ियों की अनुपस्थिति के बावजूद जीत के साथ सीरीज का आगाज करने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को सिर्फ 4 मैचों में सफलता मिली है. ऐसे में आंकड़े कंगारू टीम के पक्ष में नजर आते हैं.

ऑस्ट्रेलिया की टीम इस सीरीज में ट्रैविस हेड और मिचेल मार्श के बिना उतरेगी. ऐसे में बल्लेबाजी की जिम्मेदारी एलेक्स कैरी, मार्नस लाबुशेन और कैमरून ग्रीन पर होगी. वहीं एडम जम्पा और नाथन एलिस गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करते नजर आ सकते हैं. दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम घरेलू परिस्थितियों में हमेशा मजबूत मानी जाती है. कप्तान मेहदी हसन मिराज, तौहीद हृदोय और नजमुल हुसैन शांतो से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद अहम भूमिका निभा सकते हैं.

शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Shere Bangla National Stadium Pitch Report)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 9 जून को ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. मैच के शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को रन बनाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है. जैसे-जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, स्पिनरों का प्रभाव बढ़ता जाता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है.

ढाका का मौसम (Dhaka Weather Update)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 9 जून को ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबले के दौरान ढाका में मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है. हालांकि बारिश की हल्की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. यदि बारिश नहीं होती है तो पूरे 50 ओवर का मुकाबला देखने को मिल सकता है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (BAN vs AUS Match Key Players To Watch Out)

ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन और कैमरून ग्रीन पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं गेंदबाजी में एडम जम्पा और नाथन एलिस अहम भूमिका निभा सकते हैं. बांग्लादेश की ओर से मेहदी हसन मिराज, तौहीद हृदोय और नजमुल हुसैन शांतो बड़ी पारियां खेल सकते हैं. गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

कब और कहां देखें मुकाबला? (BAN vs AUS Live Streaming And Telecast Details)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण उपलब्ध नहीं प्रसारण होगा. बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया 2026 सीरीज़ को फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया 2026 सीरीज़ को फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 1st ODI Playing Prediction)

बांग्लादेश: तंजीद हसन, नजमुल हुसैन शांतो, तौहीद हृदोय, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), जाकेर अली (विकेटकीपर), महमूदुल्लाह, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, हसन महमूद और तनजिम हसन साकिब.

ऑस्ट्रेलिया: जोश इंग्लिस (कप्तान और विकेटकीपर), एलेक्स कैरी, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, मैट शॉर्ट, कूपर कॉनॉली, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, एडम जम्पा, टॉड मर्फी और जेवियर बार्टलेट.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.