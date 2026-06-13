AUS-W vs SA-W, ICC Women's T20 World Cup 2026 3rd Match Live Toss And Scorecard: एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान सोफी मोलिन्यूक्स ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 3rd Match Live Toss And Scorecard Update: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (AUS-W vs SA-W) के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड (Emirates Old Trafford Cricket Ground) में खेला जा रहा है. पिछले महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बड़ा उलटफेर किया था. ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम जीत के साथ अपने अभियान का आगाज करना चाहेगी. वहीं दक्षिण अफ्रीका महिला टीम एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को मात देने के इरादे से मैदान में उतरी है. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की अगुवाई सोफी मोलिन्यूक्स (Sophie Molineux) कर रही हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की कमान लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के हाथों में है. इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान सोफी मोलिन्यूक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रही हैं. यह भी पढ़ें: AUS-W vs SA-W, ICC T20 World Cup 2026 3rd Match Manchester Weather Update: मैनचेस्टर में बारिश बनेगी बाधा या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुफ्त? महिला टी20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले से पहले जानें मौसम और पिच का हाल

एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS-W vs SA-W Match Playing)

ऑस्ट्रेलिया महिला: बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिनक्स (कप्तान), किम गार्थ, अलाना किंग.

दक्षिण अफ्रीका महिला: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), सुने लुस, एनेरी डर्कसन, मैरिज़ेन कप्प, नादिन डी क्लर्क, क्लो ट्रायॉन, कायला रेनेके, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), शबनिम इस्माइल, नॉनकुलुलेको म्लाबा, अयाबोंगा खाका.

ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team Match Scorecard)

आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला टीमें आमने-सामने हैं. महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 11 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 9 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 2 मुकाबलों में जीत मिली है. ऐसे में हेड टू हेड रिकॉर्ड में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आता है.

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम में बेथ मूनी, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर और एनाबेल सदरलैंड जैसे स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में सोफी मोलिन्यूक्स, किम गर्थ और अलाना किंग अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका महिला टीम में लॉरा वोल्वार्ड्ट, मारीज़ान कैप और क्लो ट्रायन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में शबनिम इस्माइल और आयाबोंगा खाका टीम को मजबूती प्रदान करती हैं.

एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकती है. यहां बल्लेबाजों को अच्छे रन बनाने का मौका मिलता है, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को सीम और स्विंग भी मिल सकती है. मौसम में नमी रहने की वजह से गेंदबाजों को अतिरिक्त सहायता मिलने की संभावना है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.