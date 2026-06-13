AUS-W vs SA-W, ICC Women's T20 World Cup 2026 3rd Match Scorecard: मैनचेस्टर में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के सामने रखा 173 रनों का टारगेट, फोबे लिचफील्ड ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 3rd Match Scorecard Update: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड (Emirates Old Trafford Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. पिछले महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया महिला टीम को हराकर बड़ा उलटफेर किया था. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज कर हिसाब बराबर करना चाहेगी. वहीं दक्षिण अफ्रीका महिला टीम एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन को दोहराने के इरादे से मैदान में उतरी है. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तानी सोफी मोलिन्यूक्स (Sophie Molineux) कर रही हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की कमान लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: AUS-W vs SA-W, ICC Women's T20 World Cup 2026 3rd Match Live Streaming In India: आज महिला टी20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने होंगी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मुकाबले का लुफ्त

ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच अब तक कुल 11 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का पलड़ा भारी रहा हैं. 9 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम को जीत मिली है, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने 2 मैच अपने नाम किए हैं. हालिया फॉर्म की बात करें तो दोनों टीमें आईसीसी टूर्नामेंटों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही हैं और इस मुकाबले में भी रोमांचक जंग देखने को मिल सकती है.

दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम में बेथ मूनी, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर और एनाबेल सदरलैंड जैसी बल्लेबाज मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकती हैं. वहीं गेंदबाजी में किम गर्थ, अलाना किंग और सोफी मोलिन्यूक्स पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका महिला टीम में लॉरा वोल्वार्ड्ट, मारीज़ान कैप और क्लो ट्रायन जैसी स्टार खिलाड़ी शामिल हैं. गेंदबाजी में शबनिम इस्माइल, आयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को चुनौती दे सकती हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया महिला की कप्तान सोफी मोलिन्यूक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया महिला का आगाज निराशाजनक रहा और महज 24 रन के स्कोर पर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद फोएबे लिचफील्ड और एलिस पेरी ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 61 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया महिला की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 172 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया महिला की तरफ से फोबे लिचफील्ड ने सबसे ज्यादा 50 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान फोबे लिचफील्ड ने महज 24 गेंदों पर नौ चौके और एक छक्का लगाई. फोबे लिचफील्ड के अलावा एलिस पेरी ने 36 रन बनाए.

दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका महिला को मारिज़ैन कप्प ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. दक्षिण अफ्रीका महिला की ओर से अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा और नादिन डी क्लर्क ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा और नादिन डी क्लर्क के अलावा मारिज़ैन कप्प और शबनीम इस्माइल ने एक-एक विकेट चटकाए. दक्षिण अफ्रीका महिला को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 173 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर अपने अभियान का विजयी आगाज करना चाहेंगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

ऑस्ट्रेलिया महिला की बल्लेबाजी: 172/8, 20 ओवर (बेथ मूनी 7 रन, जॉर्जिया वोल 0 रन, फोबे लिचफील्ड 50 रन, एलिस पेरी 36 रन, एशले गार्डनर 1 रन, जॉर्जिया वेयरहैम 32 रन, एनाबेल सदरलैंड 21 रन, निकोला कैरी नाबाद 13 रन, अलाना किंग 4 रन और किम गार्थ नाबाद 5 रन.)

दक्षिण अफ्रीका महिला की गेंदबाजी: (मारिज़ैन कप्प 1 विकेट, शबनीम इस्माइल 1 विकेट, अयाबोंगा खाका 2 विकेट, नॉनकुलुलेको म्लाबा 2 विकेट और नादिन डी क्लर्क 2 विकेट).

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.