Cesse Viral AI Video: सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वॉलीबॉल खिलाड़ी Cesse का वीडियो, असल फुटेज समझ बैठे लोग; जानें क्या है सच्चाई

Cesse Viral AI Video Truth: सोशल मीडिया पर इन दिनों वॉलीबॉल खिलाड़ी सेसे (Cesse) का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में जर्सी नंबर 8 पहने एक खिलाड़ी कोर्ट पर खेल के दौरान अपने चेहरे और गर्दन से पसीना साफ करती हुई दिखाई देती है. इस क्लिप को देखकर लाखों लोगों ने इसे असली मैच का फुटेज समझ लिया. वीडियो में खिलाड़ी की हरकतें, पसीना, जर्सी की मूवमेंट और कोर्ट का माहौल इतना वास्तविक नजर आता है कि पहली नजर में यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि यह असली नहीं है.

हालांकि, वायरल हो रहा यह वीडियो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार किया गया है. इसमें दिखाई देने वाला दृश्य किसी वास्तविक मैच या खिलाड़ी का फुटेज नहीं है. आधुनिक AI तकनीक की मदद से इस वीडियो को इस तरह बनाया गया है कि यह बिल्कुल वास्तविक खेल प्रसारण जैसा दिखाई देता है.

AI द्वारा तैयार किए गए इस वीडियो ने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है. कई सोशल मीडिया यूजर्स शुरुआत में इसे असली समझ बैठे, लेकिन बाद में सामने आया कि यह एक हाइपर-रियलिस्टिक AI वीडियो है. यही वजह है कि यह क्लिप देखते ही देखते लाखों व्यूज और शेयर हासिल करने में सफल रही.

#WATCH : Volleyball Player Cesse’s Candid Courtside Moment Goes Viral Volleyball player Cesse, wearing jersey number 8, was captured in a candid moment on court as she wiped sweat off her face and neck using her uniform. pic.twitter.com/nVvDU7pbKw — upuknews (@upuknews1) May 1, 2026

साल 2026 में इस तरह के AI वीडियो तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. अत्याधुनिक AI टूल्स अब ऐसे वीडियो तैयार करने में सक्षम हो चुके हैं, जिनमें खिलाड़ियों की गतिविधियां, चेहरे के भाव, कपड़ों की हलचल और खेल का माहौल बेहद वास्तविक दिखाई देता है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ऐसे वीडियो की पहचान करना और भी मुश्किल हो सकता है.

वायरल हो रहा Cesse का यह वीडियो इस बात का बड़ा उदाहरण है कि AI तकनीक किस तेजी से आगे बढ़ रही है. हालांकि यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन इसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि भविष्य में असली और नकली वीडियो के बीच अंतर करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.