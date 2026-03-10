खिलाड़ियों को इनाम, T20 विश्व कप 2026 जीतने वाली टीम इंडिया के लिए BCCI ने 131 करोड़ रुपये का किया ऐलान

मुंबई, 10 मार्च 2026. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में शानदार जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम के लिए 131 करोड़ रुपये के भव्य नकद पुरस्कार की घोषणा की है. घरेलू सरजमीं पर खेले गए इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने न केवल अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया, बल्कि टी20 विश्व कप के इतिहास में लगातार दो बार ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बनकर इतिहास रच दिया. इससे पहले 2024 की जीत के बाद बीसीसीआई ने 125 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया था, जिसमें इस बार 6 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

BCCI का आधिकारिक बयान

बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में विजयी अभियान के बाद टीम इंडिया के लिए 131 करोड़ रुपये के नकद इनाम की घोषणा करता है. बोर्ड खिलाड़ियों, सहायक कर्मचारियों और चयनकर्ताओं को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देता है और भविष्य के लिए सफलता की कामना करता है." यह भी पढ़े: Suryakumar Yadav Stats In T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप में कुछ ऐसा रहा सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन, जानिए ‘मिस्टर 360’ के पूरे आकंड़ें

टीम इंडिया ने रचे कई नए कीर्तिमान

सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम ने इस विश्व कप में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. भारत अब दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने तीन बार टी20 विश्व कप का खिताब जीता है. इसके अलावा, भारत अपनी ही धरती पर यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाला पहला देश भी बन गया है. फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली 96 रनों की एकतरफा जीत ने भारत के दबदबे को साबित किया.

फाइनल में संजू सैमसन और बुमराह का कमाल

खिताबी मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 253/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो टी20 विश्व कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है.

सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने महज 321 रनों के साथ टूर्नामेंट का अंत किया. फाइनल में उनकी 89 रनों की तूफानी पारी ने जीत की नींव रखी. उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी चुना गया. बुमराह की घातक गेंदबाजी: लक्ष्य का पीछा करने उतरी कीवी टीम जसप्रीत बुमराह के सामने टिक नहीं सकी. बुमराह ने 14 रन देकर 4 विकेट झटके, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' घोषित किया गया.

वित्तीय पुरस्कारों की बारिश

बीसीसीआई के अलावा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने भी विजेता टीम के लिए बड़ी इनामी राशि का प्रावधान किया था. चैंपियन बनने के नाते भारत को आईसीसी की ओर से 2.34 मिलियन डॉलर (लगभग 21.5 करोड़ रुपये) का पुरस्कार मिला. वहीं, उपविजेता न्यूजीलैंड की टीम को 1.17 मिलियन डॉलर (लगभग 10.75 करोड़ रुपये) से संतोष करना पड़ा.

विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय टीम का यह प्रदर्शन आने वाले समय में वैश्विक क्रिकेट में भारत की स्थिति को और भी मजबूत करेगा. टीम इंडिया के इस ऐतिहासिक सफर ने देशभर के प्रशंसकों को जश्न मनाने का मौका दिया है.