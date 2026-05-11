रोहित शर्मा की 3.25 करोड़ की रोलेक्स 'जिराफ' घड़ी छीनने की कोशिश? वायरल वीडियो ने बढ़ाई प्रशंसकों की चिंता

मुंबई, 11 मई: भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के स्टार बल्लेबाज और 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ एक चौंकाने वाली घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक उत्साहित भीड़ के बीच एक युवक ने रोहित के हाथ से उनकी बेहद कीमती घड़ी (Rolex Daytona 'Giraffe') छीनने की कोशिश की. हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने मशहूर हस्तियों की सुरक्षा और प्रशंसकों के व्यवहार पर एक नई बहस छेड़ दी है. यह भी पढ़ें: Rohit Sharma New Milestone: वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका, बना सकते हैं ये अहम रिकॉर्ड्स; देखें आंकड़ें

क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?

यह घटना 8 और 9 मई 2026 के आसपास की बताई जा रही है. वीडियो में रोहित शर्मा अपनी कार की पिछली सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं और खिड़की से बाहर प्रशंसकों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं. इसी दौरान दो युवक कार की खिड़की के बेहद करीब आ जाते हैं.

दावा किया जा रहा है कि उनमें से एक ने रोहित का हाथ पकड़कर उनकी घड़ी निकालने का प्रयास किया. स्थिति को भांपते हुए रोहित ने तुरंत अपना हाथ अंदर खींच लिया, कार का शीशा ऊपर चढ़ाया और नाराजगी जताते हुए वहां से हटने का इशारा किया.

3.25 करोड़ की दुर्लभ रोलेक्स घड़ी

चर्चा का एक बड़ा कारण रोहित द्वारा पहनी गई घड़ी भी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह एक अत्यंत दुर्लभ 'Rolex Daytona Giraffe' घड़ी है. बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 3.25 करोड़ रुपये (लगभग £300,000) बताई जा रही है. इतनी कीमती वस्तु के साथ सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की हरकत ने सुरक्षा विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है. यह भी पढ़ें: CSK vs MI IPL 2026: क्या एल क्लासिको मुकाबले में खेलेंगे रोहित शर्मा, जानें फिटनेस पर बड़ा अपडेट

रोहित शर्मा का वायरल वीडियो

Rohit Sharma Fans tried to snatch his 3.25 Cr "Giraffe" watch from his wrist. And suddenly he close the mirror. pic.twitter.com/vMIQFxcdxt — Aman (@Proteinkohli) May 8, 2026

सेलिब्रिटी सुरक्षा और प्रशंसकों की सीमा

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर प्रशंसकों के व्यवहार की कड़ी आलोचना हो रही है। लोग मांग कर रहे हैं कि सार्वजनिक हस्तियों के निजी स्पेस (Personal Space) का सम्मान किया जाना चाहिए. भारत जैसे क्रिकेट प्रेमी देश में, जहां प्रशंसकों का जुनून अक्सर सीमाओं को लांघ जाता है, यह घटना खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा सबक है.

आईपीएल 2026 के बीच बढ़ा तनाव

रोहित शर्मा फिलहाल आईपीएल 2026 सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं और लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों का हिस्सा बने हुए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे दौर में जब खिलाड़ी लगातार यात्रा कर रहे होते हैं, उनके सुरक्षा घेरे को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके.