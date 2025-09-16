Anandkumar Velkumar Wins Gold: 22 वर्षीय आनंदकुमार ने 'स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप' में जीता गोल्ड, पीएम मोदी ने दी बधाई

नई दिल्ली, 16 सितंबर : भारत के आनंदकुमार वेलकुमार (Anandkumar Velkumar) ने 'स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025'(Speed ​​Skating World Championships 2025) में इतिहास रच दिया है. आनंदकुमार ने 1,000 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड जीता. यह इस इवेंट में भारत का पहला गोल्ड है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर आनंदकुमार को बधाई दी. पीएम मोदी (PM Modi) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में सीनियर पुरुष 1,000 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले आनंदकुमार वेलकुमार पर गर्व है. उनके धैर्य, गति और जोश ने उन्हें स्केटिंग में भारत का पहला विश्व चैंपियन बनाया है. उनकी उपलब्धि अनगिनत युवाओं को प्रेरित करेगी. आनंदकुमार को बधाई और भविष्य के सभी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं."

22 वर्षीय आनंदकुमार वेलकुमार ने चीन के बेइदाइहे में जारी 'स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025' में सीनियर मेंस की 1000 मीटर स्प्रिंट रेस में 1:24.924 मिनट का समय लेकर पहला स्थान अपने नाम किया है. इससे पहले आनंदकुमार वेलकुमार ने ही 500 मीटर स्प्रिंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को उसका पहला सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल दिलाया था. आनंदकुमार ने इसके लिए 43.072 सेकंड का समय लिया था. यह भी पढ़ें : How To Watch AFG vs BAN, Asia Cup 2025 Live Streaming: बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान एशिया कप मुकाबले में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

जूनियर कैटेगरी में स्केटर कृष शर्मा ने भी 1,000 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड जीता है. इस तरह भारत ने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के 1,000 मीटर स्प्रिंट में जूनियर और सीनियर, दोनों ही इवेंट का गोल्ड अपने नाम किया है. तमिलनाडु के रहने वाले आनंदकुमार वेलकुमार खेल के साथ-साथ पढ़ाई में भी होशियार हैं. उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है.

आनंदकुमार वेलकुमार का 'स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025' में गोल्ड जीतना भारतीय खेलों के लिए ऐतिहासिक क्षण है. यह उपलब्धि न केवल भारत में स्पीड स्केटिंग जैसे कम लोकप्रिय खेल को पहचान दिलाएगी, बल्कि नई पीढ़ी को भी इस खेल में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी. उनकी जीत युवाओं को न सिर्फ प्रेरणा देगी, बल्कि बताएगी कि अगर लगन सच्ची हो, तो हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है.