गलियों से चैंपियंस तक: चांस 2 स्पोर्ट्स की खास मुहीम, भारत के छिपे खेल सितारों को ढूंढने के लिए 25 करोड़ रुपये का मिशन शुरू किया

मुंबई: चांस2स्पोर्ट्स फाउंडेशन के फंडरेज़र लंच का आयोजन 11 अक्टूबर को क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (सीसीआई) में हुआ, यह भारत में खेल के भविष्य के लिए मजबूत समर्थन दिखाता है. खेल समर्थक, बदलाव लाने वाले लोग और चैंपियन सब एक बात पर सहमत थे. किसी बच्चे के बैंक बैलेंस से यह तय नहीं करना चाहिए कि वह कितना अच्‍छा है. यह इवेंट "नेक्स्टजेन सुपर 30" प्रोजेक्ट के लिए पांच साल के प्लान की शुरुआत था, जिसके तहत 25 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है. इस प्रोग्राम का उद्देश्य हर वर्ग से 300 उत्कृष्ट युवा एथलीटों को ढूंढना और उन्‍हें सपोर्ट करना है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो. ग्रासरूट स्तर पर टैलेंट को सपोर्ट करना बेहद जरूरी है, और यही हम करना चाहते हैं.

जब चैंपियन अन्य चैंपियनों का साथ देते हैं

दोपहर में, खेल जगत के लीडर्स ने एक अनूठी एकजुटता दिखाई, जो पहले कभी देखने को नहीं मिली. क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (सीसीआई) के एक्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर नवल पांडोले और ऑस्ट्रेलियाई लेजेंडरी स्क्वैश चैंपियन जेफ डेवनपोर्ट ने इस मिशन का खुलकर समर्थन किया. नवल पांडोले ने कहा कि "चांस2स्पोर्ट्स जो कर रहा है, वह हमारे मूल्‍यों से बिल्कुल मेल खाता है. नई-नई प्रतिभा को ढूंढना और उसे वो मौका देना जिसके वे वाकई हकदार हैं. इन बच्चों को भीख नहीं चाहिए; उन्हें अवसर चाहिए. यही तो ये प्रोग्राम देता है, और मुझे इसे सपोर्ट करने पर गर्व है. मैंने खुद इसके रिजल्ट्स देखे हैं और इस पहल का मजबूत, रिजल्ट-ओरिएंटेड फोकस – यही इसे दूसरे प्रोग्राम्स से अलग बनाता है."

जेफ डेवनपोर्ट, 7 बार के वर्ल्ड मास्टर्स चैंपियन जिनके नाम 10 से ज्यादा इंटरनेशनल पोडियम फिनिश हैं, ने ग्लोबल नजरिए से अपनी बात रखी: "मैंने दुनिया भर से चैंपियनों को आते देखा है, लेकिन वे तभी फलते-फूलते हैं जब उन्हें स्ट्रक्चर्ड चांस मिलते हैं. चांस2स्पोर्ट्स अलग है न सिर्फ रिजल्ट्स की वजह से, बल्कि उनके अनोखे, सिस्टेमैटिक अप्रोच की वजह से. वे सिर्फ वन-ऑफ सक्सेस स्टोरीज नहीं बना रहे; वे टैलेंटेड लोगों के लिए एक रास्ता बना रहे हैं. यही खेल में लंबे समय तक उत्कृष्टता बनाने का तरीका है."

फाउंडेशन के पिछले काम खुद बयां करते हैं. पिछले तीन सालों में उनके हालिया ग्रुप ऑफ किड्स ने ये हासिल किया है:

गर्ल्स अंडर-15 और अंडर-17 में नेशनल रैंक 1

गर्ल्स अंडर-19 में नेशनल रैंक 2

2 खिलाडि़यों ने 2025 के एशियन जूनियर्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया

1 खिलाड़ी ने 2025 के वर्ल्ड जूनियर में भारत का प्रतिनिधित्व किया

2 खिलाडि़यों ने नेशनल गेम्स में मेडल जीते

जूनियर कैटेगरीज़ (U-9, U-11) में कई टॉप-10 नेशनल रैंकिंग्स – ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें एक सिस्टम/फनल की जरूरत है. चांस2स्पोर्ट्स फाउंडेशन के को-फाउंडर अभिनव सिन्हा ने कहा कि हम टैलेंट का इंतजार नहीं कर रहे कि वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे. हम खुद बाहर जाकर उसे ढूंढ रहे हैं. कल भारत का रिस्पॉन्स दिखाता है कि वे खेल के भविष्य में पैसा लगाने को तैयार हैं, जहां बच्चे की क्षमता उसके पिन कोड से ज्यादा मायने रखती है. इस मदद से हम पांच सालों में लगभग 3,000 बच्चों का टेस्ट करेंगे और उनमें से 300 को टॉप-क्लास ट्रेनिंग देंगे. वे 300 सपने जिन्‍हें हम हकीकत में बदल रहे हैं.

डेटा से टैलेंट की पहचान

इसके लिए हम एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएंगे. हम जानते हैं कि किसी प्लेयर में टैलेंट ढूंढना एक बार का काम नहीं. इसके लिए 6-9 महीनों तक मूल्यांकन जरूरी है, जिसमें हम व्यापक डेटा पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं. पिछले 9 महीनों में हमने टेक्नोलॉजी से 400 से ज्यादा बच्चों का सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया है, और हम इसी प्रमाणित मॉडल को फॉलो करेंगे ताकि डेटा-बेस्ड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन सुनिश्चित हो. इसमें एक टेक्नोलॉजी-ड्रिवन, ऐप-बेस्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा, जो प्लेयर के परफॉर्मेंस को व्‍यवस्थित रूप से ट्रैक करेगा और उसका विश्‍लेषण किया जाएगा.

25 करोड़ का गेम प्लान

इस धन का उपयोग अगले पांच सालों में टैलेंट की पहचान करने वाले कैंप्स चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.150 चुने हुए एथलीट्स के लिए 5 साल तक वर्ल्ड-क्लास कोचिंग और फैसिलिटीज – एक पूरा सपोर्ट सिस्टम जिसमें इक्विपमेंट, न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइंस और मेंटलकंडीशनिंग शामिल है – एक साहसिक लक्ष्य: कम्युनिटी प्रोग्राम से भारत का पहला वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश गोल्ड मेडल.

चांस2स्पोर्ट्स फाउंडेशन के को-फाउंडर चेतन देसाई ने कहा कि वर्तमान ट्रेनिंग सिस्टम उन्हें ट्रेन करता है जो पैसे दे सकें. हम इस मॉडल को उलट रहे हैं. शनिवार ने हमें दिखाया कि भारत में खेल प्रेमी मनी से ज्यादा मेरिट को सपोर्ट करेंगे. ये सिर्फ चैंपियंस बनाने की बात नहीं; बल्कि ये दिखाने की भी है कि हमारे अगले चैंपियंस कहीं भी हो सकते हैं, और हमें उन्हें ढूंढने जाना होगा.

अब आगे क्या होगी रणनीति?

अब फंडरेजिंग कैंपेन पूरी तरह शुरू हो चुका है, चांस2स्पोर्ट्स भारत भर में ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिशें तेज कर रहा है. लक्ष्य साफ है: 2030 तक, जब लोग पूछें कि भारत के स्पोर्ट्स चैंपियंस कहां से आते हैं, तो जवाब होना चाहिए "हर जगह से.