India Win SAFF U17 Championship 2025 Title: भारतीय अंडर-17 फुटबॉल टीम ने एक बार फिर अपने दमदार प्रदर्शन से SAFF U-17 चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है. कोलंबो (श्रीलंका) में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से हराकर लगातार पांचवीं बार और कुल सातवीं बार यह प्रतिष्ठित खिताब जीता हैं. फाइनल मुकाबला शुरुआत से ही बेहद रोमांचक रहा। केवल चौथे मिनट में दल्लामुओन गंगटे के गोल से भारत ने बढ़त बना ली, हालांकि बांग्लादेश ने भी पहले हाफ में बराबरी का गोल दाग दिया. भारत ने इसके बाद 38वें मिनट में अजलान शाह केएच के शानदार गोल की बदौलत 2-1 से बढ़त हासिल कर ली. 16 वर्षीय फुटबॉलर एदर स्मिक वेलेंसिया की कार हादसे में मौत, MLS में जाने से पहले कोलंबिया में हुआ एक्सीडेंट

मैच का असली ड्रामा अंतिम मिनटों में देखने को मिला, जब बांग्लादेश के इहसान हबीब रिदुआन ने 90+5वें मिनट में गोल दागकर मुकाबले को 2-2 से बराबर कर दिया और फाइनल का फैसला पेनल्टी शूटआउट पर पहुंच गया.

भारत ने जीता सैफ U17 चैम्पियनशिप खिताब

⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽ 💥 INDIA ARE SAFF U17 CHAMPIONS 🏆 🔥🔥🔥🔥 India beats Bangladesh in Penalty Shootout in the finals to clinch the trophy for consecutive 5th time (overall 7th title) WHAT SCENES! 🔥🔥🔥🔥🔥 📸 - SportzWorkz ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽ pic.twitter.com/PsJyLeF4kw — SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) September 27, 2025

पेनल्टी शूटआउट में भारत का जलवा

पेनल्टी शूटआउट में भारतीय जूनियर खिलाडिय़ों ने जबरदस्त संयम और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया. गंगटे, कोरोउ मेइतेई कोंथौजम, इंद्र राणा मगर और शुभम पूनिया ने सटीक निशाने के साथ गोल किए. वहीं गोलकीपर मनशज्योति बरुआ ने विपक्षी शॉट्स को रोक टीम के लिए जीत पक्की कर दी। बांग्लादेश की ओर से केवल मोहम्मद माणिक ही गोल कर सके, बाकी सभी शॉट्स चूक गए.

टूर्नामेंट में दमदार सफर, लगातार पांचवीं जीत

भारतीय जूनियर टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाया, सेमीफाइनल में नेपाल को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. टीम इंडिया ने 2019, 2022, 2023 और 2024 समेत लगातार पांचवीं बार यह ट्रॉफी अपने नाम की. यह खिताब भारतीय फुटबॉल के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है, जहां युवा खिलाड़ियों ने पूरे एशिया में अपनी कड़ी मेहनत, जुझारूपन और टैलेंट का लोहा मनवाया.

