Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru Match Scorecard: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का 70वां मुकाबला लखनऊ(Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम( Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान जितेश शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला हैं, जिसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के कप्तान ऋषभ पंत ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टूर्नामेंट में अपना दूसरा शतक लगाया. ऋषभ पंत ने यह इस सीजन में पंत का पहला शतक था. ऋषभ पंत ने सिर्फ 54 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, मैच के दौरान, स्टाइलिश बाएं हाथ के बल्लेबाज ने शोपीस इवेंट में 3500 रन पूरे किए.

रिषभ पंत ने जड़ा अपना दूसरा शतक

